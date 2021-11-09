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Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı! Tavukçu ile geçen diyaloğunu anlattı! Şemsettin Bozdemir o anları A Haber'e anlattı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı! Tavukçu ile geçen diyaloğunu anlattı! Şemsettin Bozdemir o anları A Haber’e anlattı

Malatya'da çöken iki katlı binadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Şemsettin Bozdemir yaşadığı dehşet anlarını A Haber ekranlarında anlattı. Kıraathaneye gittikten 3 dakika sonra binanın çöktüğünü söyleyen Bozdemir, enkazdan nasıl çıktığını ve tavukçu ile arasında geçen diyalogu da paylaştı. İşte o açıklamalar...

Malatya'da yıkılan binadan kendi imkanlarıyla çıkan Şemsettin Bozdemir A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

KAHVEYE GİRDİKTEN 3 DAKİKA SONRA BİNA ÇÖKTÜ

Bu kahve akrabalarımız kahvesi. Genelde biz de gidiyoruz. Oturduğumuzdan 3 dakika sonra bina çöktü. Ben arkadaki duvarın dibine kaçtım. Ters tavanlar falan döküldü. Duvarda bir patlak oldu oradan kendi imkanlarımla çatıya çıktım. Eczanelerin üstüne geçtim.

TAVUKÇU GÜÇLENDİRME YAPIYORUZ DEDİ

Kıraathanede 15-20 kişi vardı. 3'ü benim akrabamdı. Bina çok eski. Alt katta tadilat yapılıyordu. 15-20 gündür tavukçuda tadilat vardı. Biz kendisini uyardık ama güçlendirme yaptıklarını söyledi.

DUVAR DİBİNDE OLMASAYDIK ÖLMÜŞTÜK

Bir anda camlar pencereler döküldü. Duvar dibinde olmasaydık ölmüştük. Duman çöktü, karanlık oldu.

NE OLMUŞTU?

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı MALATYA'DA ÇÖKEN BİNADAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Malatya’da bina çöktü! Dakika dakika son durum

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