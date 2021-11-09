Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı! Tavukçu ile geçen diyaloğunu anlattı! Şemsettin Bozdemir o anları A Haber’e anlattı

KAHVEYE GİRDİKTEN 3 DAKİKA SONRA BİNA ÇÖKTÜ

Bu kahve akrabalarımız kahvesi. Genelde biz de gidiyoruz. Oturduğumuzdan 3 dakika sonra bina çöktü. Ben arkadaki duvarın dibine kaçtım. Ters tavanlar falan döküldü. Duvarda bir patlak oldu oradan kendi imkanlarımla çatıya çıktım. Eczanelerin üstüne geçtim.