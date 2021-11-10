Babadan kızına kanlı tuzak! Saldırgan konuştu
Konya'da 14 yaşındaki kız çalıştığı kafede bir kadın tarafından bacağından vuruldu. Genç kızın babası tarafından kurşunlatıldığı ortaya çıkarken, saldırıyı gerçekleştiren Ayşenur B. “Babası azmettirdi. 6 yaşındaki kanser hastası çocuğuma zarar vermekle tehdit ettiler" dedi.
Ayşenur B., şöyle devam etti: "Hüseyin Çekiç bana bir silah verdi, araçla kafeteryanın yakınına götürüp, cadde üzerinde indirdi. Tanınmamak için camiye giderek üzerimi değiştirip, çarşaf giydim. Sonra kafeye gittim. Kızı vurmayı hiç istemedim. Elim titreye titreye tetiğe bastım. Sonra hemen kafeden kaçtım. Kaçarken polisler beni yakalamaya çalıştı. Onlara ateş edip etmediğimi de hatırlamıyorum. Pişmanım."
Ali E.'nin, kızının açık giyinmesinden rahatsız olduğu ve eşine de gözdağı vermek için kızını vurdurduğu öne sürülmüştü.
Ali E. ve Hüseyin Çekiç tutuklanırken, Ayşenur B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
'BABAMIN SEVGİLİSİ '
Öte yandan Ayşenur B. tarafından bacağından vurulan 14 yaşındaki M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için şikâyetçi olmadığını söyleyen M.E., "Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Beni vuran Ayşenur B. babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından da korkuyorum" dedi.
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