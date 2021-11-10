Babadan kızına kanlı tuzak! Saldırgan konuştu





'BABAMIN SEVGİLİSİ '

Öte yandan Ayşenur B. tarafından bacağından vurulan 14 yaşındaki M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için şikâyetçi olmadığını söyleyen M.E., "Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Beni vuran Ayşenur B. babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından da korkuyorum" dedi.