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Son dakika | Malatya'da bina çöktü! Valilik son durumu açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Son dakika | Malatya’da bina çöktü! Valilik son durumu açıkladı

Son dakika haberi...Malatya'da tadilat çalışması yapılan bir bina, akşam saatlerinde çöktü. Enkaz altında kalan kimsenin olup olmadığı araştırılıyor. Gelen son bilgilere göre 13 kişinin enkazdan çıkarıldığı, takribi 10 kişinin enkaz altında olabileceği belirtildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ulaşılamayan herhangi bir ihbarın olmadığını belirterek, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 13 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı, enkaz altında takribi 10 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Malatya Valisi’nden flaş açıklama MALATYA VALİSİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA

13 KİŞİ KURTARILDI, ENKAZ ALTINDA YAKLAŞIK 10 KİŞİ VAR

Malatya Valisi Aydın Baruş, ''Çöken bina iki katlı bir bina. Enkazın altından şimdiye kadar 8 kişi çıkarıldı, durumları iyi. Çöken binada bir kahvehane, bir fırın ve bir de tavuk satışı yapan bir ticarethane var. Dolayısıyla kaç kişinin etkilendiği noktasında tam emin olmamakla beraber yaklaşık 10 civarında insan olduğu söyleniyor.'' dedi. Valinin açıklamasının ardından 5 kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı öğrenildi böylece enkazdan kurtarılan vatandaşların sayısı 13'e yükseldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, enkazdan çıkarılan 13 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 11 vatandaş çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi. Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

FAHRETTİN ALTUN: DEVLET TÜM İMKANLARIYLA BÖLGEDE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyada yaptığı açıklamada "Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle…" ifadelerini kullandı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Malatya'da çöken bina saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın büyük bir şiddetle çöktüğü ve vatandaşların karşı kaldırıma kaçtığı görülüyor.

Malatya’daki binanın çökme anı kamerada MALATYA'DAKİ BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız.'' ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş çöken binadaki son durumu açıkladı MALATYA VALİSİ AYDIN BARUŞ ÇÖKEN BİNADAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

MALATYA VALİSİ AYDIN BARUŞ: ENKAZDA BİR KİŞİDEN SES ALINDI

Malatya Valisi Aydın Baruş: Üst katta 15, altta tadilat yapan iki kişi olduğu söylendi. Kurtarılan 13 kişiden hayati tehlikesi olan yok. Enkazda bir kişiden ses alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MALATYA'YA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede felakete ilişkin bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da 2 katlı bir binanın çökmesi ve enkazda devam eden arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Şu andaki bilgilerimize göre, ulaşılamayan ihbar yok. Her türlü ihtimal düşünülerek, arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın enkazını almaya başladılar. Kontrollü bir şekilde işlemler yürütülüyor. Binada 4 iş yeri olduğunu biliyoruz. Giriş katındaki iş yerinde tadilat olduğunu biliyoruz.

Şu anki değerlendirmeler çökmenin bu sebeple gerçekleştiği yönünde. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldı. 3 kişi gözaltına alındı. İşin sevindirici tarafı bir can kaybının olmaması ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olması." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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