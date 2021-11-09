Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı! Şoku atlatamayan vatandaş kamerada

"TADİLAT HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ"

Tadilat iddiaları hakkında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bir binanın çöktüğü haberini aldım. 5 dakika içerisinde olay yerine intikal ettik. Ekiplerimiz bu süreçte hemen bölgeye geldiler. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 2 katlı bir bina, olası bir depreme dayanıksız bir bina. Biz geldiğimizde hemen arkadaşlar olaya müdahale ettiler. Tadilat iddiaları var. Biz tadilat hakkında bilgi sahibi değiliz. Ne şekilde yapıldığı noktasında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Enkaz altındakiler ağırlıkla kıraathanede bulunanlar. Aşağı kattaki vatandaşlar kendilerini dışarı atmışlar. Yaralıların 2'si ağır durumda" ifadelerini kullandı.