Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı! Şoku atlatamayan vatandaş kamerada
Son dakika haberleri... Malatya'da iki katlı bir bina çöktü. Enkaz altından 13 kişi sağ olarak çıkarılırken, iki vatandaşın durumunun ağır olduğu bildirildi. Göçük altındaki vatandaşları kurtarmak için canhıraş bir biçimde mücadele devam ederken, olay yerinden yeni görüntüler geliyor. Enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaş kameralara yansıdı. İşte o anlar...
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Sıtmapınarı caddesindeki 2 katlı bir binada çökme meydana geldi.
Çöken bina enkazından şu ana kadar 14 vatandaşın yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildiği belirtildi.
OLAY YERİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ
Göçük altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, olay yerinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaşın olayın şokunu henüz atamadığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
KORKUNÇ İDDİA: ÇÖKEN BİNANIN KOLONLARI KESİLDİ
Öte yandan Söz konusu binanın, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından çöktüğü iddia edildi.
"TADİLAT HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ"
Tadilat iddiaları hakkında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bir binanın çöktüğü haberini aldım. 5 dakika içerisinde olay yerine intikal ettik. Ekiplerimiz bu süreçte hemen bölgeye geldiler. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 2 katlı bir bina, olası bir depreme dayanıksız bir bina. Biz geldiğimizde hemen arkadaşlar olaya müdahale ettiler. Tadilat iddiaları var. Biz tadilat hakkında bilgi sahibi değiliz. Ne şekilde yapıldığı noktasında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Enkaz altındakiler ağırlıkla kıraathanede bulunanlar. Aşağı kattaki vatandaşlar kendilerini dışarı atmışlar. Yaralıların 2'si ağır durumda" ifadelerini kullandı.
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