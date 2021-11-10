Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri...

10 Kasım'da bankalar açık mı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, bugün bankaların çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışıyor mu? İşte banka banka çalışma saatleri...

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmadığı için bankalarda normal mesai saatlerine devam edecek. Bugün bankalar ve diğer tüm kamu kurumları açık olacak.