Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri...
Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde anma etkinlikleri ve sosyal medyadan paylaşılan mesajlar ile anılıyor. Bankada işleri olan vatandaşlar ise 10 Kasım'da bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışıyor mu? İşte banka banka çalışma saatleri...
10 Kasım'da bankalar açık mı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, bugün bankaların çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışıyor mu? İşte banka banka çalışma saatleri...
10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmadığı için bankalarda normal mesai saatlerine devam edecek. Bugün bankalar ve diğer tüm kamu kurumları açık olacak.
28 EKİM'DE EFT YAPILIR MI?
28 Ekim saat 13.00'e kadar EFT yapılabilecek. Öğleden sonra yapılan EFT işlemleri 29 Ekim Cuma günü de resmi tatil olduğu için bir sonraki iş gününde yani pazartesi günü hesaplara geçecek.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
İşte banka banka çalışma saatleri:
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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