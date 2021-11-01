İstiklal Caddesi’ni karıştırdılar! Tekmelerin konuştuğu kavga kamerada

Olay, geçen gece İstiklal Caddesi'nde yaşandı.

KADINLAR DA KARIŞTI

İddiaya göre cadde üzerinde yürürken birden tartışmaya başlayan iki grup, kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgaya kadınlar da karıştı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

İki grubun tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.