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İstiklal Caddesi'ni karıştırdılar! Tekmelerin konuştuğu kavga kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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İstiklal Caddesi’ni karıştırdılar! Tekmelerin konuştuğu kavga kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda birbirine saldıran 2 grup, caddeyi savaş alanına çevirdi. Kadınların da dahil olduğu kavgada tekme ve yumruklar konuştu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen gece İstiklal Caddesi'nde yaşandı.

KADINLAR DA KARIŞTI

İddiaya göre cadde üzerinde yürürken birden tartışmaya başlayan iki grup, kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgaya kadınlar da karıştı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

İki grubun tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekmelerin konuştuğu kavga kamerada TEKMELERİN KONUŞTUĞU KAVGA KAMERADA
Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada LİSELİ KIZLARIN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASI KAMERADA
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında kavga KAMYONET SÜRÜCÜSÜ İLE İETT ŞOFÖRÜ ARASINDA KAVGA
Amca çocukları arasındaki kavga cinayetle bitti AMCA ÇOCUKLARI ARASINDAKİ KAVGA CİNAYETLE BİTTİ
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