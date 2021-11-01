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İstiklal Caddesi'ni karıştırdılar! Tekmelerin konuştuğu kavga kamerada

İHA
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Giriş: 01.11.2021 12:24
Güncelleme:01.11.2021 12:36
İstanbul Beyoğlu'nda birbirine saldıran 2 grup, caddeyi savaş alanına çevirdi. Kadınların da dahil olduğu kavgada tekme ve yumruklar konuştu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen gece İstiklal Caddesi'nde yaşandı.

KADINLAR DA KARIŞTI

İddiaya göre cadde üzerinde yürürken birden tartışmaya başlayan iki grup, kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgaya kadınlar da karıştı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

İki grubun tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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