Un şakalı doğum günü partisi faciayla sonuçlanmanın kıyısından döndü

"KOMPLE ALEV ALDIM"



Yaşadıklarını anlatan Demirli, "Bana un, yumurta şakası yapmak istemişler. 'İyi ki doğdun Noyan' diye tempo tutmaya başladılar. Sonrasında bir anda ben pastayı üfleyecekken bizim bir abimiz o sırada pastanın mumunu yakıp, unu da bir abim kafamdan aşağı boşalttı. Sonrasında bir anda ateş parladı, ateş parlayınca ben komple alev aldım. Bana burada yumurta atmaya çalışan bir arkadaşımda komple alev aldı. Onun altında kot vardı ona bir şey olmadı ama benim altımda şort olduğu için baya bir yandım. Burada kendim yuvarlandım. Yeşilliklerde yaklaşık bir 10 saniye yandım. Yüzüme kadar alev çıktı ama kapüşonlu olduğu için yüzüm çok yanmadı, fakat sakallarım yanmıştı. Kolum ve bacağım kıpkırmızı durumdaydı ve hastaneye gittik. Hastanede kırmızı alana aldılar. Müşahede altında kalmam gerektiğini söylediler 24 saat. Çünkü burun deliklerime kadar girmiş ve nefes darlığı çekebilirim diye tedbir amaçlı hastanede kalmam gerektiğini söylediler. Daha sonrasında hastanede kaldım. Sabahında kendi isteğimle imza atıp, hastaneden çıktım. Kol ve bacağım çok su toplamıştı. Hastanede krem sürdüler. Onun dışında da oksijen verdiler. Sonrasında yanık kremi kullandım. Başka bir tedavi görmedim." ifadelerini kullandı.