Antalya’da liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada
YAŞAM DHA
Antalya Serik’te lisede okuyan iki genç kızın parkta, saç saça kavgasını arkadaşları saniye saniye görüntüledi. Kayıtta, kızlardan birinin, yere düşen öteki kızın saçlarından tutup kafasını beton zemine vurduğu görüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri E.K. ile V.S. sosyal medya üzerinden tartıştı.
Ardından bir parkta bir araya gelen liseli kızlar, saç saça baş başa kavga etti.
O ANLAR KAMERADA
Kızların saç saça kavga ettikleri, birbirlerine yumruk attıkları anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KAFASINI BETON ZEMİNE VURDU
Görüntülerde kızlardan birinin yere düştüğü, diğerinin saçından tutarak başını beton zemine vurduğu görüldü.
Bir süre izleyen arkadaşları, kavganın büyümesi üzerine 'tamam', 'kaldırın' gibi sözlerle öğrencileri birbirinden uzaklaştırdı.
Kavganın görüntüleri, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Facebook'un adı değişti mi? Meta nedir, ne anlama geliyor? Metaverse şirketi bünyesinde neler var?
- Son dakika: Bilsen Pirpor öldü mü? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında?
- 29 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 29 Ekim 2021 Cuma hutbesi yayınlandı mı?
- KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi belli oldu mu?
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışıyor muı? Bugün EFT yapılır mı?
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim otobüsler bedava mı? İETT, marmaray, metrobüs, metro, tramvay...
- TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021?
- Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
- Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...