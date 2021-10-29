29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

Antalya’da liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
Antalya’da liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

Antalya Serik’te lisede okuyan iki genç  kızın parkta, saç saça kavgasını arkadaşları saniye saniye görüntüledi. Kayıtta, kızlardan birinin, yere düşen öteki kızın saçlarından tutup kafasını beton zemine vurduğu görüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri E.K. ile V.S. sosyal medya üzerinden tartıştı.

Ardından bir parkta bir araya gelen liseli kızlar, saç saça baş başa kavga etti.

O ANLAR KAMERADA

Kızların saç saça kavga ettikleri, birbirlerine yumruk attıkları anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAFASINI BETON ZEMİNE VURDU

Görüntülerde kızlardan birinin yere düştüğü, diğerinin saçından tutarak başını beton zemine vurduğu görüldü.

Bir süre izleyen arkadaşları, kavganın büyümesi üzerine 'tamam', 'kaldırın' gibi sözlerle öğrencileri birbirinden uzaklaştırdı.

Kavganın görüntüleri, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü GENÇ KIZLARIN SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI TEKME TOKAT KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında kavga KAMYONET SÜRÜCÜSÜ İLE İETT ŞOFÖRÜ ARASINDA KAVGA
Amca çocukları arasındaki kavga cinayetle bitti AMCA ÇOCUKLARI ARASINDAKİ KAVGA CİNAYETLE BİTTİ
Kardeşiyle kavga etti, evi ateşe verdi KARDEŞİYLE KAVGA ETTİ, EVİ ATEŞE VERDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA