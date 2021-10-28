Amca çocukları arasındaki kavga cinayetle bitti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

Olay bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, N.A. isimli şahıs amcasının eşi olan H.A.'yı (65) darp ettiği iddiası sonucu tartışma çıktı. İlk olarak Veysel A., annesini darp eden N.A.'ya iki el ateş etti. Bunun üzerine aynı zamanda komşusu olan N.A. eve gidip tüfeği ile geri gelerek, Veysel A.'ye ateş etti. Veysel A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri 'kasten ateşli silahla adam öldürme' suçundan N.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda iki adet av tüfeği alındı.

Olay ile ilgili olarak Alaşehir İlçe Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.