Hostes Ayten kumar parasını bölüşmeyen kabin amirine yapmadığını bırakmadı!
Aynı hava yolu firmasında görev alan kabin amiri Fazlı A. ile hostes Ayten A., Kıbrıs'a gitti. İkili kumar oynarken kazandıkları 20 bin TL’yi Fazlı A.'nın parayı vermek istememesi sebebiyle bölüşemedi. Bu duruma öfkelenen hostes Ayten, arkadaşıyla beraber kabin amirini dövdü. Hostesin silahlı yağma suçundan hapsi istendi.
Hayrete düşüren olay geçen aylarda yaşandı. 29 yaşındaki Fazlı A., bir havayolu firmasında kabin memuru olarak çalışıyordu.
Hostes Ayten A., "20 bin liranın yarısını ver" ifadeleriyle baskı yaptı. Hostes parayı alabilmek için genç adamı tehdit etti, hatta bununla yetinmeyip sinsi bir plan yaptı!
ÖNCE DARP ETTİ SONRA ZORLA PARAYI ALDI
Bir arkadaşıyla Fazlı A.'nın Şişli'deki evine giderek önce genç adamı darp etti, ardından mobil bankacılık uygulamasıyla istediği parayı kendi hesabına yolladı.
KOMŞUSUNA SIĞINDI
Darp edilen kabin amiri, yan komşusunun balkonuna geçerek canını kurtardı.
"EŞYALARIMI ALMAK İÇİN GİTTİM"
Polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alınan Ayten A., ifadesinde "Kişisel eşyalarımı almak için gittim" savunması yaptı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hostesin kimliği tespit edilemeyen arkadaşı hakkında inceleme başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...
- İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatı ne kadar? 2 Kasım LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?
- Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...
- Mert Baki kimdir, kaç yaşında? Yemeksepeti yeni CEO’su Mert Baki kim?
- Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı şifresiz mi?
- 2021 Kasım doğalgaz zammı ne kadar oldu? Evlere doğalgaz zammı var mı? Doğalgaz fiyatı kaç TL?
- 9 kadroya onlarca personel alınacak! Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
- Ekim ayı enflasyon oranı 2021! Ekim ayı enflasyonu yüzde kaç? Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
- Son dakika açıklaması: 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
- Kasım ayı ile ilgili sözler mesajlar! Birbirinden güzel 2021 Kasım sözleri ve mesajları yazılı resimli!
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba coin ne kadar, kaç para oldu? İşte yorumlar...
- Beklenen açıklama geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?