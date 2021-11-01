01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hostes Ayten kumar parasını bölüşmeyen kabin amirine yapmadığını bırakmadı!

Hostes Ayten kumar parasını bölüşmeyen kabin amirine yapmadığını bırakmadı!

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
ABONE OL
Hostes Ayten kumar parasını bölüşmeyen kabin amirine yapmadığını bırakmadı!

Aynı hava yolu firmasında görev alan kabin amiri Fazlı A. ile hostes Ayten A., Kıbrıs'a gitti. İkili kumar oynarken kazandıkları 20 bin TL’yi Fazlı A.'nın parayı vermek istememesi sebebiyle bölüşemedi. Bu duruma öfkelenen hostes Ayten, arkadaşıyla beraber kabin amirini dövdü. Hostesin silahlı yağma suçundan hapsi istendi.

Hayrete düşüren olay geçen aylarda yaşandı. 29 yaşındaki Fazlı A., bir havayolu firmasında kabin memuru olarak çalışıyordu.

Aynı firmada çalışan Ayten A.'yla KKTC'ye giden Fazlı A., burada kumar oynadı. İkili 20 bin TL kazandı.

Hostes Ayten A., "20 bin liranın yarısını ver" ifadeleriyle baskı yaptı. Hostes parayı alabilmek için genç adamı tehdit etti, hatta bununla yetinmeyip sinsi bir plan yaptı!

ÖNCE DARP ETTİ SONRA ZORLA PARAYI ALDI

Bir arkadaşıyla Fazlı A.'nın Şişli'deki evine giderek önce genç adamı darp etti, ardından mobil bankacılık uygulamasıyla istediği parayı kendi hesabına yolladı.

KOMŞUSUNA SIĞINDI

Darp edilen kabin amiri, yan komşusunun balkonuna geçerek canını kurtardı.

"EŞYALARIMI ALMAK İÇİN GİTTİM"

Polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alınan Ayten A., ifadesinde "Kişisel eşyalarımı almak için gittim" savunması yaptı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hostesin kimliği tespit edilemeyen arkadaşı hakkında inceleme başlatıldı.

HOSTESE DAVA AÇILDI

Ayten A. için 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından dava açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA