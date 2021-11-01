Bir scooter kazası daha! O anlar kamerada

"RASTGELE HER YERDEN ÇIKABİLİYORLAR"

Olayın görgü tanıklarından Osman Yüksel isimli esnaf, "Caddeden gelen scooter sürücüsü, cadde istikametinde sola girmeye çalışan araç çarpıştı. Hemen sağlık ekipleri gelip yaralıyı hastaneye gönderdi. Scooter sürücüsünün kafasında hafif bir yaralanma vardı. Tedavinin ardından taburcu edildiğini öğrendik. Polis ekipleri de hemen olay yerine geldi. Bu alanda sürekli kazalar oluyor. Önlemler alınması lazım. Scooter sürenler için gerekli önlemlerin de gelmesi lazım. Rastgele her yerden çıkabiliyorlar. Vatandaş da geldiklerini görmüyor. Scooter araçlar, belli ücret karşılığında belli süreyle kullanılıyor. Kullanan da bu yüzden hızlı kullanıyor. Böyle olunca kazalar oluyor" dedi.