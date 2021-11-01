Cinayet gibi scooter faciası! İBB aracının altında kaldı üstüne bir de para cezası yedi!

SİGORTADAN CEZA ŞOKU

Yoğun tedavi süreci sonrası ölümden dönen Demirtaş, kendisine çarpan İBB aracına ait sigorta firmasından gelen cezayla birlikte ikinci bir şoku yaşadı. İddiaya göre, sigorta firması, scooter sürücüsü Demirtaş'ın araçla çarpışması sonrası araçta oluşan 6 bin 500 liralık maddi hasarın ödenmesini talep etti.