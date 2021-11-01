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Cinayet gibi scooter faciası! İBB aracının altında kaldı üstüne bir de para cezası yedi!

Ümraniye'de elektrikli scooterla devriye atan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş, aşırı hızla karşı yönden gelen İBB'ye ait hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. 15 günlük yaşam mücadelesini kazanan Demirtaş, İBB aracına ait sigorta firmasından gelen cezayla ikinci bir şoku yaşadı.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:37
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Cinayet gibi scooter faciası! İBB aracının altında kaldı üstüne bir de para cezası yedi!

Kaza, geçtiğimiz Temmuz ayında gece saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, çift yönlü sokak içerisinde elektrikli scooter ile devriye atan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş, karşı yönden hızla gelen 34 DPT 06 plakalı Sinan Sular hakimiyetindeki İBB hizmet aracının önüne doğru düştü.

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Cinayet gibi scooter faciası! İBB aracının altında kaldı üstüne bir de para cezası yedi!

Hızla gelen ticari araç da duramayınca, Demirtaş aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Demirtaş, 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu.

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Cinayet gibi scooter faciası! İBB aracının altında kaldı üstüne bir de para cezası yedi!

Vücudunun sağ tarafını hissetmeyen ve 4 aydır iş göremeyen Demirtaş'ın 3 aydır fizik tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası çapraz bağları kopan Demirtaş'ın yeniden ameliyat olacağı da belirtildi. Yaşanan feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cinayet gibi scooter faciası! İBB aracının altında kaldı üstüne bir de para cezası yedi!

SİGORTADAN CEZA ŞOKU
Yoğun tedavi süreci sonrası ölümden dönen Demirtaş, kendisine çarpan İBB aracına ait sigorta firmasından gelen cezayla birlikte ikinci bir şoku yaşadı. İddiaya göre, sigorta firması, scooter sürücüsü Demirtaş'ın araçla çarpışması sonrası araçta oluşan 6 bin 500 liralık maddi hasarın ödenmesini talep etti.

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Cinayet gibi scooter faciası! İBB aracının altında kaldı üstüne bir de para cezası yedi!

"6 BİN 500 LİRALIK FATURA GÖNDERDİLER"
Yaşanan kazaya ilişkin konuşan scooter sürücüsü Demirtaş, "Ümraniye'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığım kurumda scooterla devriye atarken karşıdan gelen aracın hızından kaçamadım.