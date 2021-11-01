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Cinayet gibi scooter faciası! İBB aracının altında kaldı üstüne bir de para cezası yedi!
Ümraniye'de elektrikli scooterla devriye atan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş, aşırı hızla karşı yönden gelen İBB'ye ait hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. 15 günlük yaşam mücadelesini kazanan Demirtaş, İBB aracına ait sigorta firmasından gelen cezayla ikinci bir şoku yaşadı.
Giriş Tarihi: 01.11.2021 10:31Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:37