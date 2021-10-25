İstanbul’da elektrikli scooter denetimi! Kurallara uymayanlara ceza

"SCOOTER TORUNUMA ÇARPTI"

Denetimler sırasında polis ekiplerinin yanına gelen bir kadın ise, "Bir scooter torunuma çarptı. Cesaret edip şurada rahat yürüyemiyoruz. Hepsi kaldırımda gidiyor. Ayrıca kuryeler de kaldırımda gidiyor. Bir de bir şey söylediğiniz zaman hakaret alıyorsunuz" diye konuştu.

Öte yandan Fatih'te de denetim yapıldı. Aksaray Millet Caddesi'nde yapılan denetimde scooter kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücüye, 'diğer karayollarını kullananların hareketlerini zorlaştırıcı ve tehlike yaratacak' şekilde hareket ettiği için 314 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında bazı elektrikli scooter kullanıcılarının denetim noktasına girmemek için kaçtığı görüldü.

" RÜZGAR OLDUĞU İÇİN TELEFONU YENİ ELİME ALMIŞTIM"

Ceza kesilen Mert Büyükyaka, "Patronum aradı. Onunla acil bir işim vardı. Kulaklığımla konuşuyordum. Rüzgar olduğu için telefonu yeni elime almıştım. Duracaktım zaten, neden kendi hayatımı da riske atayım" dedi.