İstanbul’da elektrikli scooter denetimi! Kurallara uymayanlara ceza
İstanbul'da elektrikli scooter kullanan vatandaşlara yönelik kontrol yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere para cezası yazıldı. Kurallara uymaması sebebiyle ceza yazılan vatandaş, "Kaldırımda scooter kullanmak yasakmış ama biz bilmiyorduk. " dedi.
Elektrikli scooterların kullanımına ilişkin bir takım kuralların getirilmesinin akabinde İstanbul'un pek çok noktalarında kontroller yapılmaya başlandı.
KALDIRIMDA İLERLEYENLERE 144 TL CEZA
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu. Kimileri ise polis ekiplerini görünce scooterdan indi. Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira ceza kesildi.
"YASAKMIŞ BİLMİYORDUK"
Ceza kesilen bir kişi, "Kaldırımda scooter kullanmak yasakmış ama biz bilmiyorduk. Onun için cezai işlem uyguluyorlar. Ceza 140 küsürmüş" dedi.
"SCOOTER TORUNUMA ÇARPTI"
Denetimler sırasında polis ekiplerinin yanına gelen bir kadın ise, "Bir scooter torunuma çarptı. Cesaret edip şurada rahat yürüyemiyoruz. Hepsi kaldırımda gidiyor. Ayrıca kuryeler de kaldırımda gidiyor. Bir de bir şey söylediğiniz zaman hakaret alıyorsunuz" diye konuştu.
Öte yandan Fatih'te de denetim yapıldı. Aksaray Millet Caddesi'nde yapılan denetimde scooter kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücüye, 'diğer karayollarını kullananların hareketlerini zorlaştırıcı ve tehlike yaratacak' şekilde hareket ettiği için 314 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında bazı elektrikli scooter kullanıcılarının denetim noktasına girmemek için kaçtığı görüldü.
" RÜZGAR OLDUĞU İÇİN TELEFONU YENİ ELİME ALMIŞTIM"
Ceza kesilen Mert Büyükyaka, "Patronum aradı. Onunla acil bir işim vardı. Kulaklığımla konuşuyordum. Rüzgar olduğu için telefonu yeni elime almıştım. Duracaktım zaten, neden kendi hayatımı da riske atayım" dedi.
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