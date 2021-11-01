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Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü hafta içi mi hafta sonu mu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü hafta içi mi hafta sonu mu?

2021 Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? Öğretmenler Günü’nün bu yıl ne zaman ve hangi gün kutlanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Çocuklarımızın eğitiminde büyük önem taşıyan öğretmenlerimizin kutlu bir günü olan Öğretmenler Günü’nde öğrenciler ve veliler hediyeler alıyor. Kutlama mesajlarının da gönderildiği bu anlamlı günün ne zaman kutlanacağı ise merak ediliyor. Peki; 2021 Öğretmenler Günü ne zaman?

Öğretmenler Günü ne zaman 2021? Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? Ülkemizde yüzbinlerce öğretmenin bu anlamlı ve özel gününün kutlanacağı Öğretmenler Günü'nde öğrenciler ve veliler, öğretmenlere hediyeler alacak ve kutlamalar düzenleyecek. Sosyal medyada da öğretmenlere özel mesajlar gönderilecek. Peki; 2021 Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? İşte yanıtı!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü Türkiye'de 24 Kasım gününde kutlanır. Bu yıl 24 Kasım tarihi Çarşamba gününe denk geliyor.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Dünyamızın fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim...

Siz öğretmenler "sevgi elçileri"siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı, sevgi, eğitim, temizlik, ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.

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