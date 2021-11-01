Jandarma 16 kilogram ele geçirdi! Nükleer enerji ve füze yapılıyor
Aksaray İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 kilogram saf alüminyum bulundu. Otomobil içinden çıkan saf alüminyumun nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanıldığı öğrenildi.
Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda otomobilde 16 kilo saf alüminyum ele geçirildi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderilen ve nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde saf Alüminyum taşındığı bilgisine ulaştı. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, Ekecik Şeyhler köyü yakınları otomobili durdurdu.
Yapılan aramada çuval içinde 4 külçe halinde, 16 kilo saf alüminyum ve 1 tabanca ele geçirildi. Sürücü T.Y. (48) gözaltına alındı.
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