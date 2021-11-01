Jandarma 16 kilogram ele geçirdi! Nükleer enerji ve füze yapılıyor

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda otomobilde 16 kilo saf alüminyum ele geçirildi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderilen ve nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirlendi.