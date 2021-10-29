Antalya’da evlerinde yangın çıkan insanların panik anları kamerada
Antalya’nın Kepez ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan şahıs, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çatıdan oturma odasına düşen alevler nedeniyle yaşanan dehşet anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, yangın öğle sularında Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı.
SEBEBİ BİLİNMİYOR
İki katlı müstakil bir evin çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.
ALEVLER NE VAR NE YOK KÜLE ÇEVİRDİ
Alevler bu sırada çatıdan evin içine dökülmeye başladı. Koltuk, perde ve halı alevlere teslim oldu.
2 KADININ PANİK ANLARI
Yoğun duman altında kalan evde vatandaşlar bir kişiyi kurtardı. İki kadının evin içinde yaşadığı panik anları ve minder taşıma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İçeri giren bir vatandaş, "Başka kimse yok değil mi evde, evde kimse yok değil mi" diye seslendi.
Bir kadının ise yoğun duman altında çatıda olduğu görüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evde maddi hasar meydana geldi.
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