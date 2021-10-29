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İstanbul Esenyurt'ta kağıt fabrikasında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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İstanbul Esenyurt’ta kağıt fabrikasında yangın

Esenyurt'ta sanayi fabrikasında bulunan 2 katlı kağıt fabrikasında bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. İçerde bir kişinin mahsur kaldığı öğrenilirken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan 2 katlı kağıt fabrikasında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, iki katlı kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İçeride bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi.

Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

İstanbulda fabrika yangını İSTANBUL'DA FABRİKA YANGINI

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