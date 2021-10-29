Manavgat’ta evinin bir odasını uyuşturucu serasına çevirdi! Jandarma yakaladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side ve Kumköy turizm bölgelerinde uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda; F.B. (33), G.U. (30), E.H. (29) ve F.Ç. (30) adlı şahısların ev, iş yeri ve araçlarında Manavgat İstihbarat, Manavgat KOM Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ile yapılan arama socunda, 55 gram skunk esrar, 10 gram metamfetamin, 2 tane ruhsatsız tabanca, 150 tane 9 mm tabanca fişeği, 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



