Manavgat’ta evinin bir odasını uyuşturucu serasına çevirdi! Jandarma yakaladı
Antalya Manavgat’ta jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 55 gram skunk esrar, 2 tane ruhsatsız tabanca, 10 gram metamfetamin, 150 tane 9 mm tabanca fişeği, 5 kök kenevir bitkisi ile kenevir yetiştirmede kullanılan ısı kaynağı ile yalıtım düzeneği ele geçirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side ve Kumköy turizm bölgelerinde uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda; F.B. (33), G.U. (30), E.H. (29) ve F.Ç. (30) adlı şahısların ev, iş yeri ve araçlarında Manavgat İstihbarat, Manavgat KOM Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ile yapılan arama socunda, 55 gram skunk esrar, 10 gram metamfetamin, 2 tane ruhsatsız tabanca, 150 tane 9 mm tabanca fişeği, 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
YATAK ODASINI UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRDİ
Evde yapılan aramada yatak odasındaki bir masanın üzeri kapatılarak altı uyuşturucu serasına çevrilmiş alan tespit edildi.
Kenevir yetiştirmede kullanılan ısı kaynağı ile yalıtım sistemine el konuldu.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Şüpheliler hakkında ise adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.
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