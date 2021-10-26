Antalya'da makilik alanda yangın! Soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi... Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının tamamen sönmesi için ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
İkizce Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kuru otların tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 arazözle müdahale ettiği yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı.
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