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İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler: Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi konserler var?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2021
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İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler: Cumhuriyet Bayramı’na özel İstanbul’da hangi konserler var?

29 Ekim ücretsiz konserler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İstanbul'da bugün ücretsiz konserlerin nerede olacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi konserler var? İşte İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler...

İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler hangileri? Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümüne özel bugün İstanbul'da ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenleniyor. Bugün hangi konserlerin olduğunu ve konserlerin saat kaçta yapılacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi konserler var? İşte İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler...

İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ KONSERLER VAR?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek etkinlikler şu şekilde:

Volkswagen Arena
Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma
Kapı Açılış Saati: 19.30

Kenan Doğulu Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuarının yanında, konserde 10. Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel bir koroyla birlikte seslendirecek.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde halka ücretsiz gerçekleştirilecek meydan konserleri ise şekilde:

Cem Adrian

Yer:Kartal Meydanı

Saat: 20.30

Ziynet Sali

Yer: Üsküdar Sahil Meydan

Saat: 20.00

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Yer: Kadıköy Sahil Parkı

Saat: 20.00

Patron

Yer: Bağcılar Meydan

Saat: 20.00

Melike Şahin

Yer: Topkapı Şehir Parkı

Saat: 20.00

Müze Gazhane 29 Ekim Özel Programı

11:00 - Atölye - Çocuklar için Felsefe – Demokrasi Nedir? - B Binası

12:00 - Atölye - Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi - Meydan

14:00 - Atölye - Çocuklar için Müzik Atölyesi - B Binası

15:00 - Atölye - Yetişkinler için Tango Atölyesi - Pazar Alanı

15:15 - Gösteri - Cumhuriyet Kadınları - Canlı Heykel Sergisi - Tüm Alan

18:15 - Gösteri - Ateş Gösterisi - Meydan

18:30 - Konser - Bosphorus Ensemble - Meydan

20:00 - Konser - Kerem Görsev Quartet - Meydan

21:15 - Sinema - Film Gösterimi - Q Deck

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