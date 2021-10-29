İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler: Cumhuriyet Bayramı’na özel İstanbul’da hangi konserler var?

İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler hangileri? Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümüne özel bugün İstanbul'da ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenleniyor. Bugün hangi konserlerin olduğunu ve konserlerin saat kaçta yapılacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi konserler var? İşte İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler...

İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ KONSERLER VAR?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek etkinlikler şu şekilde:

Volkswagen Arena

Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma

Kapı Açılış Saati: 19.30

Kenan Doğulu Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuarının yanında, konserde 10. Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel bir koroyla birlikte seslendirecek.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde halka ücretsiz gerçekleştirilecek meydan konserleri ise şekilde: