İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler: Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi konserler var?
29 Ekim ücretsiz konserler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İstanbul'da bugün ücretsiz konserlerin nerede olacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi konserler var? İşte İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler...
İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler hangileri? Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümüne özel bugün İstanbul'da ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenleniyor. Bugün hangi konserlerin olduğunu ve konserlerin saat kaçta yapılacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi konserler var? İşte İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler...
İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ KONSERLER VAR?
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek etkinlikler şu şekilde:
Volkswagen Arena
Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma
Kapı Açılış Saati: 19.30
Kenan Doğulu Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuarının yanında, konserde 10. Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel bir koroyla birlikte seslendirecek.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde halka ücretsiz gerçekleştirilecek meydan konserleri ise şekilde:
Cem Adrian
Yer:Kartal Meydanı
Saat: 20.30
Ziynet Sali
Yer: Üsküdar Sahil Meydan
Saat: 20.00
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Yer: Kadıköy Sahil Parkı
Saat: 20.00
Patron
Yer: Bağcılar Meydan
Saat: 20.00
Melike Şahin
Yer: Topkapı Şehir Parkı
Saat: 20.00
Müze Gazhane 29 Ekim Özel Programı
11:00 - Atölye - Çocuklar için Felsefe – Demokrasi Nedir? - B Binası
12:00 - Atölye - Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi - Meydan
14:00 - Atölye - Çocuklar için Müzik Atölyesi - B Binası
15:00 - Atölye - Yetişkinler için Tango Atölyesi - Pazar Alanı
15:15 - Gösteri - Cumhuriyet Kadınları - Canlı Heykel Sergisi - Tüm Alan
18:15 - Gösteri - Ateş Gösterisi - Meydan
18:30 - Konser - Bosphorus Ensemble - Meydan
20:00 - Konser - Kerem Görsev Quartet - Meydan
21:15 - Sinema - Film Gösterimi - Q Deck
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- İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler: Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi konserler var?
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