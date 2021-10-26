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Son dakika: Manavgat'ta orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Son dakika: Manavgat’ta orman yangını

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Manavgat ilçesinin Kızıldağ Mahallesi Susuz mevkiinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bunun üzerine bölgeye karadan ve havadan ekipler sevk edildi. 1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale etti. Dağlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme tehlikesi taşıdığı belirtildi.

Manavgatta orman yangını! MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI!

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