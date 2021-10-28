Kitre bebek nedir? Kitre bebek ne demek? Kitre bebek fiyatı ne kadar?
Kitre bebek nedir? Kitre bebek ne demek? Sosyal medyada ve arama motorlarında gündem olan kitre bebek hakkında araştırma yapılıyor. Ankara’da meydana gelen kitre bebek olayına göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, internette 150 liradan satılan kitre bebeklere 11 bin 500 lira ödediği iddia edilmişti. Peki; kitre bebek nedir?
Kitre bebek nedir? Kitre bebek ne demek? Kitre bebek fiyatı ne kadar? Son günlerde sık sık gündem olan kitre bebek, yöresel eserlerimizden birisi olarak tanınıyor. Tamamen el emeği ile yapılmasıyla ünlü olan kitre bebekte, köy yaşamındaki insanlardan esinlenerek çeşitli figürler hazırlanıyor.
KİTRE BEBEK NEDİR?
Kitre bebek, yabani bir dikenin öz suyu olan kitre ve pamuk kullanılarak yapılan bir oyuncak ve biblodur. Kitre bebek için gerekli bir malzeme olan kitre, aktarlardan kuru halde alınabilir, sonrasında evde bir karışım hazırlanarak kitre bebek yapımı gerçekleştirilebilir.
Kitre satın alırken açık renkli ve temiz olmasına özen gösterilmelidir. Sonrasında kitre bebek dilendiği gibi kişiye göre süslenebilir, bezden kıyafetleri dikilebilir.
Kitre bebek giysileri genellikle yöreseldir ve bu nedenle çiftçi, köy yaşamındaki insanlardan esinlenerek figürler hazırlanır.
KİTRE BEBEK NASIL YAPILIR?
Kitre bebek yapımı için en önemli noktalardan biri iskeletini hazırlarken gövde, kol ve bakacbacak uzunluklarının orantılı olmasıdır. Kitre bebek iskeletini hazırlarken yapılan hatalar ileride sorun yaratabilir. Bu nedenle iskeleti hazırlarken bu orantılara dikkat edilmelidir.
Kitre bebek için öncelikle bir kağıda taslak çizilir ve bu ölçülerde sulandırılmış, üç gün bekletilmiş kitre karışımı telden yapılan iskelete yapıştırılarak şekil verilir.
Sonrasında isteğe göre saç ve giysiler hazırlanır. Kitre bebek için saç yapımında sentetik ürünler kullanılması uygundur.
Hazırlanan kitre bebek kurumaya bırakılır ve en son giydirme işlemi gerçekleştirilir.
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