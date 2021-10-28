Kitre bebek nedir? Kitre bebek ne demek? Kitre bebek fiyatı ne kadar?

KİTRE BEBEK NEDİR?

Kitre bebek, yabani bir dikenin öz suyu olan kitre ve pamuk kullanılarak yapılan bir oyuncak ve biblodur. Kitre bebek için gerekli bir malzeme olan kitre, aktarlardan kuru halde alınabilir, sonrasında evde bir karışım hazırlanarak kitre bebek yapımı gerçekleştirilebilir.

Kitre satın alırken açık renkli ve temiz olmasına özen gösterilmelidir. Sonrasında kitre bebek dilendiği gibi kişiye göre süslenebilir, bezden kıyafetleri dikilebilir.

Kitre bebek giysileri genellikle yöreseldir ve bu nedenle çiftçi, köy yaşamındaki insanlardan esinlenerek figürler hazırlanır.