Karadeniz’de yaylalar beyaza büründü! İşte Trabzon’da son durum
ÖZEL HABER A Haber
Sıcaklıklar düştü, Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü. Yaylalardaki kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi geçti. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'dan son gelişmeleri aktardı.
Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'da Parma Yaylası'ndan bölgedeki son durumu aktardı.
Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi geçti
Meteoroloji'den sağanak ve zirai don uyarısı yapıldı.
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