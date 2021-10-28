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Karadeniz’de yaylalar beyaza büründü! İşte Trabzon’da son durum

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Karadeniz’de yaylalar beyaza büründü! İşte Trabzon’da son durum

Sıcaklıklar düştü, Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü. Yaylalardaki kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi geçti. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'dan son gelişmeleri aktardı.


Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'da Parma Yaylası'ndan bölgedeki son durumu aktardı.

Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi geçti

Meteoroloji'den sağanak ve zirai don uyarısı yapıldı.

Yaylalar beyaza büründü! YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ!

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