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Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2021
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Yüksekova’da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı 2 asker hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırdı.

Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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