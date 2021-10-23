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Öğrenciler kemerle birbirilerine saldırdı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Öğrenciler kemerle birbirilerine saldırdı! O anlar kamerada

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 2 ayrı lisenin öğrencileri, sokak ortasında kavga etti. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı. Kavga etraftaki vatandaşların araya girmesiyle bitti.

Olay, geçen akşam sularında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İki ayrı lisenin öğrencileri, caddede bir araya gelip tartışmaya başladı.

Sözlü atışmanın ardından liseliler, kavga etmeye başladı.

Öğrenciler birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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