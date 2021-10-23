Son dakika! Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü ile ilgili dikkat çeken detaylar iddianamede!

İddianamede, zanlı Ümitcan Uygun ile ilgili "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, öteki zanlılar Dilan C. ile Furkan G. hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 seneye kadar hapis istendi.