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Son dakika! Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü ile ilgili dikkat çeken detaylar iddianamede!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Son dakika! Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü ile ilgili dikkat çeken detaylar iddianamede!

Son dakika haberi… Esra Hankulu adlı genç kadının 3 Ağustos tarihinde evindeki ölümü ile ilgili iddianamede, ilgi çeken ayrıntılar yer aldı. Zanlı Ümitcan Uygun ifadesinde, “evden çıkarken Esra Hankulu’nun yaşamakta olduğunu, kendisini uğurladığını ve kendisi evden çıktıktan sonra evin kapısını içeriden kilitlediğini” öne sürdü. Peki Ümitacan Uygun evden çıkarken Esra Hankulu hayatta mıydı? Sağlık ekipleri eve nasıl girdi? İşte iddianameden dikkat çeken ayrıntılar…

İddianamede, zanlı Ümitcan Uygun ile ilgili "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, öteki zanlılar Dilan C. ile Furkan G. hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 seneye kadar hapis istendi.

ESRA ÜMİTCAN EVDEN ÇIKARKEN HAYATTA MIYDI?

İddianamede zanlı Ümitcan Uygun'un ifadesinde, "Evden çıkarken Esra Hankulu'nun yaşamakta olduğunu, kendisini uğurladığını ve kendisi evden çıktıktan sonra evin kapısını içeriden kilitlediğini" iddia ettiği hatırlatıldı. Ancak, olay günü eve gelen sağlık ekiplerine kapıyı açan Furkan G.'nin "sağlık ekiplerine kapıyı kendisinin açtığını, kapının içeriden kilitli olmadığını" söylediği belirtilerek, "bu gerekçe ile şüpheli Ümitcan Uygun evden çıkarken maktule Esra Hankulu'nun hayatta olmadığının ispatlandığı" denildi.

KENDİSİNİ SAVUNMAYACAK DURUMDA

Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu ile birlikte kaldığı odada, genç kadının künt travma neticesinde hayatını kaybetmesi sonucunu doğuracak şekilde baş bölgesine cebir uygulandığı, alkol ve aldığı ilacın tesiri ile maktulenin kendisini savunamayacak durumda olduğunun altı çizildi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

İddianamede, "Esra Hankulu'nun şüpheli Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü, şüphelinin cesede, yatakta bulunduğu pozisyonu vererek evden çıktığı, şüpheli Ümitcan Uygun bu suret ile kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçunu işlediği" belirtildi. Adli Tıp Kurumu'nun genç kadının künt kafa travmasına bağlı kafa iç kanaması sonucu öldüğü yönünde rapor verdiği, böylece, Esra Hankulu'nun aldığı alkol ve kullandığı ilaçtan kaynaklı olarak ölmediğinin anlaşıldığı da belirtildi.

DELİLLERİ YOK ETME

Hürriyet'in haberine göre iddianamede, diğer iki şüphelinin Uygun tarafından icra edilen künt travma oluşturucu eyleme iştirak ettiklerine dair delil bulunmadığı anlatılarak, "Şüpheli Furkan G. maktule Esra Hankulu'na ait cep telefonunu diğer şüpheli Dilan C.'nin çantasına koyduğu, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunda birlikte fail olarak işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

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