İzmir'de eğlenmek için toplanan gençler arasında kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de bir grup arkadaş eğlenmek için apartman dairesinde buluştu. İlerleyen saatlerde alkol alan gençler arasında çıkan tartışmada kan aktı. 23 yaşındaki Baran Sarıbacak vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonrası kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde, apartman dairesinde bir araya gelerek eğlenen bir grup arkadaş arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Baran Sarıbacak (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Kültür Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, eğlenmek için bir araya gelen arkadaş grubu, alkol kullandı. Bir süre sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşlar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine, Baran Sarıbacak göğüs ve boyun kısmına yaklaşık 8 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan Sarıbacak, 2 arkadaşının çağırdığı taksiyle Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarıbacak'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çilingir yardımı ile girilen dairede Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler incelemelerde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Belçika Fransa maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı nasıl izlenir?
- Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!
- 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 140-150-160-170 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor?
- Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…
- Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti! Rebiülevvel ayında neler yapılır?
- Başkan Erdoğan tarih verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! En güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajları resimli sözleri!
- Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!
- Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
- 140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?
- Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?