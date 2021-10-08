İzmir’de eğlenmek için toplanan gençler arasında kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında Kültür Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, eğlenmek için bir araya gelen arkadaş grubu, alkol kullandı. Bir süre sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşlar arasında tartışma çıktı.