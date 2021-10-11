Esenyurt’ta gençlerin kavgasında tekmeler ve yumruklar konuştu! O anlar kamerada

Olay, geçen gün öğle sularında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten başlayan sözlü tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü.

UÇAN TEKMEYLE YERE SAVURDU

Uzun süren kavgada uçan tekme ve yumruklarlar havada uçuşurken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. Çevredekiler kavgaya müdahale etmekte zorlanırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.