Taksim’de silahlı kavga! ‘Yolu açın’ dedi vuruldu

"YOLU AÇIN" DEDİ VURULDU

Edinilen bilgiye göre tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar Ş.'nin önce boğazını sıktı ardından da onu itmeye başladı, gruptan kurtulup kaçmaya çalışan Ş. bu kez de bir başka şahıs tarafından tabancayla kalçasından vuruldu. Yaralanan Ş. yere düşerken, grup ise ara sokaklara dağılarak kaçtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre Ş., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği görevlileri ise olayla ilgili çalışma başlattı.