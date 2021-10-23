Yemek yemediği için babası tarafından öldürülmüştü! Kan donduran detay
Son dakika haberleri... Gaziantep’te babası Mehmet Yılmaz (30) yemek yemediği için yumruk atarak ölümüne neden olduğu 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz'ın annesi Duygu Yılmaz, "Ağlayınca sus demiş susmayınca, almış çocuğumu dövmüş ve yere atmış çocuğumu yere atmasıyla kafası hasar görünce çocuğum acıdan bayılmış, o şekilde yatağa koymuş, ölmesini beklemiş" dedi.
Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz (30) yemek yemediği için yumruk atarak ölümüne neden olduğu 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Nurdağı ilçesine getirildi.
Küçük Elif Hazal, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
'MÜEBBET HAPİS İSTİYORUM'
Kızının mezarı başında gözyaşları döken ve çocuğunu öldüren kocasının müebbet hapse çarptırılmasını isteyen Anne Duygu Yılmaz, "Ben yeni doğum yapmıştım, bebeğim şu an kuvözde, 3 saatte bir emzirdiğim için hastaneye gidiyordum. Çocuğumu evde döve döve ölümüne sebep olmuş.
Böyle olacağını bilsem yavrumu evde bırakmazdım. Ağlayınca sus demiş susmayınca, almış çocuğumu dövmüş ve yere atmış çocuğumu yere atmasıyla kafası hasar görünce çocuğum acıdan bayılmış, o şekilde yatağa koymuş, ölmesini beklemiş.
Evde kızım Elif Hazal ile 2,5 yaşında oğlum vardı onu da döverek darbetmiş. Kızım nefessiz kalınca sağlıkçıları aramış, sağlık ekipleri hastaneye götürmüş. Kendisi garsonluk yapıyordu. 2 gün çalışıyor 3- 4 gün evde oturuyordu. Durmadan iş değiştiriyordu. O cezaevinden çıkmasın, müebbet istiyorum" dedi.
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