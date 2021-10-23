Yemek yemediği için babası tarafından öldürülmüştü! Kan donduran detay

Evde kızım Elif Hazal ile 2,5 yaşında oğlum vardı onu da döverek darbetmiş. Kızım nefessiz kalınca sağlıkçıları aramış, sağlık ekipleri hastaneye götürmüş. Kendisi garsonluk yapıyordu. 2 gün çalışıyor 3- 4 gün evde oturuyordu. Durmadan iş değiştiriyordu. O cezaevinden çıkmasın, müebbet istiyorum" dedi.

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