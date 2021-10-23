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Babasının yemek yemediği için dövdüğü 1 buçuk yaşındaki Elif öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Babasının yemek yemediği için dövdüğü 1 buçuk yaşındaki Elif öldü

Gaziantep’te 30 yaşındaki babası Mehmet Yılmaz’ın yemek yemediği için dövdüğü 1,5 yaşındaki minik Elif Hazal Yılmaz, tedavi olduğu hastanede 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü. Gözaltına alınan cani baba Mehmet Yılmaz, tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Olay, 19 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde yaşandı.

Bir 1 ay önce bebeğini dünyaya getiren 27 yaşındaki Duygu Yılmaz hastanede tedavi olan bebeğini ziyarete gitti, kocası Mehmet Yılmaz da kızı Elif Hazal ile evde kaldı.

YEMEYİNCE YUMRUK ATTI

Mehmet Yılmaz, karnının acıktığını düşündüğü kızı Elif'e yemek yedirmek istedi. Ancak Elif yemedi.

Sinirlenen Mehmet Yılmaz, kızına yumruk attı. Yere yığılan Elif Hazal hareketsiz kalınca Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi.

KURTARILAMADI
İhbarın ardından eve giden sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Hazal Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"EKMEĞİ YERE ATTI BEN DE VURDUM"
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Yılmaz'ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Yılmaz'ın, "Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Elif Hazal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Duygu Yılmaz, kızının cenazesi teslim edildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.

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