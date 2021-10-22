Ankara’da aile içi ‘infaz’ olayında yeni gelişme! Kendi mezarını kazdırmış
Ankara’da 10 yıl önce 2 sene arayla kaybolan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) ile Oğulcan Bertan (21) kardeşleri öldürdükten sonra, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla tutuklanan cani anne Fariye Güler (51) ve eski eşi İbrahim Terzioğlu'nun (57) ifadeleri kan dondurdu.
İbrahim Terzioğlu, iki kardeşi anneleri ile olan gönül ilişkisini istememeleri sebebiyle Fahriye Güler'in (51) baskısı sonucu öldürdüğünü öne sürerek, Oğulcan'a hobi bahçesinde su kuyusu kazma diye mezarını kazdırdığını ardından da tüfekle öldürüp, buraya gömdüğünü dile getirdi.
Fahriye Güler, 2 oğlunun babası olan ilk eşinden 2009'de boşandıktan sonra İbrahim Terzioğlu ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 2011 yılında Fahriye Güler'in büyük oğlu Oğulcan Bertan, 2 sene sonra da küçük oğlu Özgür Çağkan Barış Karaoğlu, ortadan kayboldu.
HOBİ BAHÇESİ MERCEK ALTINA ALINDI
Aile, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda 2 kardeşin izine rastlanılmadı. 1 yıl önce yeniden çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fahriye Güler'in 2015 yılında evlenip, 2018'de boşandığı İbrahim Terzioğlu'nu teknik ve fiziki takibe aldı. İkilinin telefon görüşmelerinde, sürekli Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinden bahsetmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU
Elde edilen deliller ışığında anne Fahriye Güler, eski eşi İbrahim Terzioğlu ile onun oğlu Arman Terzioğlu gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki sorgularında, kayıp 2 kardeşi öldürerek daha önce kendilerine ait olan, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Keşif yapılması için hobi bahçesine götürülen İbrahim Terzioğlu'nun gösterdiği 2 noktada iş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında; kayıp kardeşlerin olduğu değerlendirilen, insana kemikleri bulundu. Kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Fahriye Güler, İbrahim Terzioğlu ile Arman Terzioğlu, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.
"ONU GÖMMEYİ PLANLADIĞIM MEZARI BERABER KAZDIK"
Şüpheliler Fahriye Güler ve İbrahim Terzioğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İbrahim Terzioğlu, Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış'ı, anneleri ile olan ilişkisine karşı çıkmaları üzerine Fahriye Güler'in baskısı sonucu öldürdüğünü iddia etti. Terzioğlu, önce Oğulcan'ı öldürdüğünü anlatarak, "Oğulcan'ı hobi bahçesine ateş etmeyi öğretmek için götürdüm. Orada su kuyusu açma bahanesiyle onu gömmeyi planladığım mezarı kazdık daha sonra tüfekle atış yaptık. Atış sırasında Oğulcan 'Sıra sende baba' dedi. Onu duyunca vuramadım. Bunu akşam Fahriye'ye söyleyince bana bozuk attı. Ertesi gün ateş etmeyi öğretmek için yine bahçeye gittik. Göğsüne bir el, düşünce de kafasına bir el ateş ettim sonra beraber kazdığımız su kuyusuna gömdüm" dedi.
"DEMİR ÇUBUKLA ÖZGÜR'ÜN KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜ"
Fahriye Güler ise ifadesinde, İbrahim Terzioğlu ile noterde tanıştıklarını, o sırada evli olduğunu ve büyük oğlu Oğulcan'ın bu durumdan şüphelenerek kendisine baskı yaptığını söyledi. Oğlunun kıskançlık krizlerine girdini öne süren Güler, "İlişkiyi bitirmezsek bizi öldüreceğini söylüyordu. Kendi doğum gününde İbrahim'le yüzleşti ve onu evden kovdu. Oğulcan'ın ölümünden sonra da küçük oğlum Özgür Çağkan Barış da ağabeyinin ortadan kaybolmasından bizi sorumlu tutmaya başladı. Bunun üzerine Özgür'ü de öldürmeye karar verdik. O gün puding yaptım. İçine uyku ilacı koydum. Özgür bunu yedikten sonra uyudu ardından İbrahim'i çağırdım, o da demir çubukla Özgür'ün kafasına vurarak öldürdü. Kendi oğlu Arman ile cesedi çeyiz sandığına koyarak, Oğulcan'ın yanına gömdüler" diye konuştu.
ÇOCUKLARIN BABASI ŞİKAYETÇİ
Aydın'da yaşayan 2 kardeşin babası Ahmet Karaoğlu da soruşturma kapsamında ifade verdi. 1989'da çocuklarının annesi Fahriye Güler ile evlendiklerini belirten Karaoğlu, "2006'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldık. Çocuklarımızın talebi üzerine 2008'de tekrar evlendik. Eşim o dönem noterde çalışıyordu. Ayrıldığımız dönemde İbrahim Terzioğlu ile gönül ilişkisi yaşamış. Bunu öğrenince 2009'da tekrar boşandık ve bir daha görüşmedik" diyerek, oğullarının ölümünden sorumlu tuttuğu eski eşi ve sevgilisinden şikayetçi olduğunu söyledi.
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