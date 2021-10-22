Ankara’da aile içi ‘infaz’ olayında yeni gelişme! Kendi mezarını kazdırmış

"DEMİR ÇUBUKLA ÖZGÜR'ÜN KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜ"

Fahriye Güler ise ifadesinde, İbrahim Terzioğlu ile noterde tanıştıklarını, o sırada evli olduğunu ve büyük oğlu Oğulcan'ın bu durumdan şüphelenerek kendisine baskı yaptığını söyledi. Oğlunun kıskançlık krizlerine girdini öne süren Güler, "İlişkiyi bitirmezsek bizi öldüreceğini söylüyordu. Kendi doğum gününde İbrahim'le yüzleşti ve onu evden kovdu. Oğulcan'ın ölümünden sonra da küçük oğlum Özgür Çağkan Barış da ağabeyinin ortadan kaybolmasından bizi sorumlu tutmaya başladı. Bunun üzerine Özgür'ü de öldürmeye karar verdik. O gün puding yaptım. İçine uyku ilacı koydum. Özgür bunu yedikten sonra uyudu ardından İbrahim'i çağırdım, o da demir çubukla Özgür'ün kafasına vurarak öldürdü. Kendi oğlu Arman ile cesedi çeyiz sandığına koyarak, Oğulcan'ın yanına gömdüler" diye konuştu.