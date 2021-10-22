Konya'daki çıplak süt banyosu skandalında yeni gelişme! İlginç savunma: İftiraya uğradım
Konya'daki süt banyosu Türkiye'nin günlerce gündemini meşgul etmişti. Skandal görüntülere imza atan adam yeni bir skandala daha imza attı. İşte olayla ilgili konuşan Emre Sayar'ın açıklamaları...
Konya'da süt kazanında banyo yaparken çekilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan ve kısa süre sonra tahliye edilen Uğur Turgut ve Emre Sayar hakkında dün görülen duruşmada beraat kararı verildi.
Karar sonrası konuşan Emre Sayar, amacının fenomen olmak olmadığını söyledi.
TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞMUŞTU!
Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sayar şöyle konuştu: "Kimsenin sağlığıyla oynamak gibi bir amaç içerisinde değildim. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi ve böyle bir şeyi de asla yapmazdım.
Suçum yokken 6 gün cezaevinde yattım. İşlemediğim bir suç nedeniyle iftiraya uğradım. Sosyal medya platformlarında linç edildim. Ben kimsenin sağlığıyla oynamadım."
Karar sonrası adaletin yerini bulduğunu belirten Sayar, şöyle devam etti: "Kamera kayıtlarında her şey ortaya çıktı. Kazanı bizzat ben tahliye ettim. Kazanı kendi ellerimle temizledim. Gıda için kullanılan bir kazan değildi.
Sosyal medyaya düşünce kendimi cezaevinde buldum. Sürekli küfür ve iftiralara maruz kaldım. Suçsuzluğum anlaşıldı."
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