22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'daki çıplak süt banyosu skandalında yeni gelişme! İlginç savunma: İftiraya uğradım

Konya'daki çıplak süt banyosu skandalında yeni gelişme! İlginç savunma: İftiraya uğradım

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
ABONE OL
Konya’daki çıplak süt banyosu skandalında yeni gelişme! İlginç savunma: İftiraya uğradım

Konya'daki süt banyosu Türkiye'nin günlerce gündemini meşgul etmişti. Skandal görüntülere imza atan adam yeni bir skandala daha imza attı. İşte olayla ilgili konuşan Emre Sayar'ın açıklamaları...

Konya'da süt kazanında banyo yaparken çekilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan ve kısa süre sonra tahliye edilen Uğur Turgut ve Emre Sayar hakkında dün görülen duruşmada beraat kararı verildi.

Karar sonrası konuşan Emre Sayar, amacının fenomen olmak olmadığını söyledi.

TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞMUŞTU!
Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sayar şöyle konuştu: "Kimsenin sağlığıyla oynamak gibi bir amaç içerisinde değildim. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi ve böyle bir şeyi de asla yapmazdım.

Suçum yokken 6 gün cezaevinde yattım. İşlemediğim bir suç nedeniyle iftiraya uğradım. Sosyal medya platformlarında linç edildim. Ben kimsenin sağlığıyla oynamadım."

Karar sonrası adaletin yerini bulduğunu belirten Sayar, şöyle devam etti: "Kamera kayıtlarında her şey ortaya çıktı. Kazanı bizzat ben tahliye ettim. Kazanı kendi ellerimle temizledim. Gıda için kullanılan bir kazan değildi.

Sosyal medyaya düşünce kendimi cezaevinde buldum. Sürekli küfür ve iftiralara maruz kaldım. Suçsuzluğum anlaşıldı."

’Süt banyosu’ skandalında flaş gelişme 'SÜT BANYOSU' SKANDALINDA FLAŞ GELİŞME
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA