Ankara’da 9 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı! Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu...
Ankara’da 9 yıl önce kaybolan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'un ölümüne ilişkin flaş birgelişme yaşandı. 2012 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheliler, A.T, Fahriye G. ve İbrahim T.'nin, Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu öldürerek Ayaş ilçesindeki hobi bahçesine gömdüklerini kabul etmeleri üzerine yapılan kazıda insan kemiği parçaları bulundu. İki kardeşten birinin cesedinin yakıldıktan sonra toprağa gömüldüğü, seramikle örtülerek üzerine kat kat toprak döküldüğü belirlendi. Öte yandan yapılan çalışmalarda diğer cesede ait kemikler de bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında 1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşıldı.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Başsavcılık koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından bu yılın mart ayında özel ekip oluşturularak çalışma başlatıldı.
3 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINIP DİNLENDİ
İki kardeşin kaybolması ile ilgisi olduğu belirlenen A.T, F.G. ve İ.T. takibe alındı. Zanlılar, iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili telefon konuşmalarının belirlenmesinin ardından 8 Ekim'de gözaltına alındı.
İKİ KARDEŞİ ÖLDÜRÜP HOBİ BAHÇESİNE GÖMMÜŞLER
Şüphelilerin iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleri üzerine, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı refakatinde Cinayet Bürosu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince kazı başlatıldı.
2 CESEDE AİT KEMİKLER BULUNDU
Kazılarda insan kemiği parçaları bulundu. Başsavcılık ilk incelemesinde bir cesedin yakılarak toprağa gömüldüğünü, üzerinin seramikle örtüldüğünü, bunun üzerine de kat kat toprak döküldüğünü tespit etti.
Çalışmalarda diğer cesede ait kemik parçalarının da bulunduğu aktarıldı.
ZANLILARIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Zanlıların gösterdiği hobi bahçesindeki evin duvarından alınan numuneler de cinayete yönelik izlerin tespiti için incelemeye gönderildi. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
YASAK AŞK UĞRUNA EVLATLARINA KIYMIŞ!
Gözaltına alınan 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.
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