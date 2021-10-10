Ankara’da 9 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı! Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu...

3 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINIP DİNLENDİ

İki kardeşin kaybolması ile ilgisi olduğu belirlenen A.T, F.G. ve İ.T. takibe alındı. Zanlılar, iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili telefon konuşmalarının belirlenmesinin ardından 8 Ekim'de gözaltına alındı.