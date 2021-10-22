Canan Karatay'ı dolandırmışlardı! Marmaris'te suçüstü yakalandılar
Canan Karatay’ı dolandıranlar şimdi de Marmaris’te 82 yaşındaki bir vatandaşın 9 bin 300 gram altınını alarak dolandırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda aralarında Karatay’ı dolandıran M.K.’nın aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Marmaris'te iki şüpheli kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp 'adınız soruşturmaya karıştı' diyerek 82 yaşındaki İ.C.'nin 9 bin 300 gram altını elden alarak dolandırdı. 82 yaşındaki İ. C. 9 bin 300 gram altını Armutalan Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde elden verdi, daha sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.
Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaya başlandı.
Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar olduğu ve Adana ilinde ikamet ettikleri tespit edilmesi üzerine Adana ilinde yapılan operasyon neticesinde şüpheli H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Suç çetesine yönelik çalışma esnasında18 Ekim 2021 günü Marmaris'te müşteki F.K.K. isimli şahsı yaklaşık 300 bin 000 TL değerinde ziynet eşyasını aynı yöntemle dolandırmak için gelen M.K. ve İ.A. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli gerekli işlemlerin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. Ayrıca soruşturma çok yönlü devam etmekte olup olayın diğer şüphelilerine yönelik çalışmalar devam etti.
Yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelilerinden M.K.'nın 2013 yılında kamuoyu tarafından tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şahıs olduğu tespit edildi.
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