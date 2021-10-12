Aile içi omerta! Ankara’da işlenen korkunç cinayette kan donduran detaylar!

AĞIZ BİRLİĞİ YAPTILAR

Güler ve İbrahim Terzioğlu'nun 2009'da Ayaş'taki Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri'nden arsa satın aldıkları ve az süre sonra aldıkları paranın çok daha azına sattıkları tespit edildi. Özel ekip, 1 yıl teknik ve fiziki olarak takip yaptı. Aile, paniğe kapılarak ağız birliği yapma konusunda gizli bir görüşme gerçekleştirdi.