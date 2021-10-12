12 Ekim 2021, Salı
Aile içi omerta! Ankara'da işlenen korkunç cinayette kan donduran detaylar!
Ankara'da, 2011 ve 2013 yıllarında kaybolan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) ve Oğulcan Bertan'ın (21) yaşamına son verip, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla yakalanan anne Fahriye Güler (51), ikinci kocası İbrahim Terzioğlu (57) ve onun oğlu Arman Terzioğlu (37), ifadelerini verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Korkunç cinayetlerin ayrıntıları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 11:58
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