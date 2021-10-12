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Aile içi omerta! Ankara'da işlenen korkunç cinayette kan donduran detaylar!

Ankara'da, 2011 ve 2013 yıllarında kaybolan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) ve Oğulcan Bertan'ın (21) yaşamına son verip, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla yakalanan anne Fahriye Güler (51), ikinci kocası İbrahim Terzioğlu (57) ve onun oğlu Arman Terzioğlu (37), ifadelerini verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Korkunç cinayetlerin ayrıntıları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 11:58
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Aile içi omerta! Ankara’da işlenen korkunç cinayette kan donduran detaylar!

Ankara'da 2011 ile 2013 yıllarında kaybolan 2 kardeşin anneleri, üvey babaları ve üvey kardeşleri tarafından öldürüldüğü gün yüzüne çıktı.

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Aile içi omerta! Ankara’da işlenen korkunç cinayette kan donduran detaylar!

2 kardeşin akıbeti için Ankara Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinden 10 kişilik özel ekip oluşturuldu.

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Aile içi omerta! Ankara’da işlenen korkunç cinayette kan donduran detaylar!

Hemen hemen 300 isim incelemeye alındı.

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Aile içi omerta! Ankara’da işlenen korkunç cinayette kan donduran detaylar!

Başta anne Fahriye Güler olmak üzere o zamanlarda annenin imam nikahlı eşi olan İbrahim Terzioğlu ile eşinin oğlu Arman Terzioğlu üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

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Aile içi omerta! Ankara’da işlenen korkunç cinayette kan donduran detaylar!

AĞIZ BİRLİĞİ YAPTILAR

Güler ve İbrahim Terzioğlu'nun 2009'da Ayaş'taki Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri'nden arsa satın aldıkları ve az süre sonra aldıkları paranın çok daha azına sattıkları tespit edildi. Özel ekip, 1 yıl teknik ve fiziki olarak takip yaptı. Aile, paniğe kapılarak ağız birliği yapma konusunda gizli bir görüşme gerçekleştirdi.