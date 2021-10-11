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Haberler Galeri Aile içi infazın ayrıntıları ortaya çıktı! Emniyetin akılalmaz taktiği 10 senelik vahşeti çözdü

Aile içi infazın ayrıntıları ortaya çıktı! Emniyetin akılalmaz taktiği 10 senelik vahşeti çözdü

Ankara'da 2011 ve 2013 yıllarında kaybolan 2 kardeşin annesi, üvey babaları ile üvey kardeşleri tarafından öldürüldüğü gün yüzüne çıktı. Zanlıların Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun yaşamına son vererek Ayaş ilçesindeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleri üzerine yapılan kazıda insan kemiği parçaları çıkarıldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 11.10.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 16:45
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Aile içi infazın ayrıntıları ortaya çıktı! Emniyetin akılalmaz taktiği 10 senelik vahşeti çözdü

Ankara'da 2011 ve 2013 senelerinde kayıp olan 2 kardeşin cinayete kurban gittiği ve hobi bahçesini gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Korkunç cinayetin sır perdesi açıldı. Mart 2011'den beri kayıp olarak aranan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013 senesinden itibaren kendisinden haber alınamayan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu kardeşlerin, bulunamaması üzerine, 2 kardeşin faili meçhul cinayet sonucu öldürülmüş olabilecekleri değerlendirilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri koordineli olarak operasyon başlattı.

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Aile içi infazın ayrıntıları ortaya çıktı! Emniyetin akılalmaz taktiği 10 senelik vahşeti çözdü

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel ekip kurularak 2010'dan bu güne kadar kaybolan kardeşlerin aileleri başta olmak üzere tanıyor olabilecekleri okul arkadaşlarından eski komşularının olduğu hemen hemen 300 isim mercek altına aldı. Başta anne Fahriye G., olmak üzere o senelerde annenin imam nikahlı eşi olan İbrahim T. ile eşinin oğlu olan Arman T. üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kayıp 2 kardeşin 2010 yılından bu güne kadar HTS kayıtları, banka hesapları, üzerlerine kayıtlı mal varlıkları, araç kiralama, otel, hastane, yurt dışına giriş çıkış kayıtları incelendi. Anne Fahriye G. ve o yıllarda eşi olan İbrahim T.'nin 2009 yıllarında Ankara Ayaş ilçesine Bağlı Orta Bereket Köyü Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri'nden arsa satın aldıkları ve henüz çok geçmeden aldıkları paranın çok daha azına arsaları sattıkları tespit etti.

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Aile içi infazın ayrıntıları ortaya çıktı! Emniyetin akılalmaz taktiği 10 senelik vahşeti çözdü

1 YIL BOYUNCA SIKI TAKİP

Alanında uzman olan özel ekip, 1 yıl boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. Özel ekip kılık değiştirerek kayıp kardeşlerin resimleri onların dikkatini çekecek noktalara bıraktı. Fotoğrafları sürekli karşılarında gören aile paniğe kapılarak ağız birliği yapma konusunda gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Cinayet Büro Dedektiflerinin tam da olmasını istedikleri şeyi yaptı.

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Aile içi infazın ayrıntıları ortaya çıktı! Emniyetin akılalmaz taktiği 10 senelik vahşeti çözdü

ŞİFRE: HOBİ BAHÇESİ

Bu gelişmeler ışığında telefon dinlemesine alınan aile konuşmalarında şifreli olarak Hobi Bahçelerinden bahsetmeleri üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri bahse konu hobi bahçelerinden ev kiraladı. Polis ekipleri sebze meyve yetiştirmeye başladı. Ekipler, kendi bahçesine gelen şüpheli İbrahim T.ye bahçe işlerinde yardım ederek komşuluk ilişiklerini geliştirdi. Şüphelilerin karakter analizini yaparak kayıp kardeşlerin 'Yasak Aşk Cinayetine' kurban olup olmadıklarını açığa çıkarmaya çalıştı.

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Aile içi infazın ayrıntıları ortaya çıktı! Emniyetin akılalmaz taktiği 10 senelik vahşeti çözdü

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dedektifler, hobi bahçesine adeta karargah kurarak 1 yıl boyunca gizli bir şekilde şüphelilerin satmış oldukları Hobi bahçesinde ceset arama çalışması yaptı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine taşınan üvey kardeş Arman T.'nin evinin bulunduğu sokakta kılık değiştirerek günlerce takibe alan ekipler, şüphelilerin telefon dinlemesine takılamamak amacıyla farklı hatlar üzerinden görüşme gerçekleştirdiklerini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüphelilerin Ankara ve Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde bulunan ikamet adreslerine Cinayet Büro Amirliği'nce eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.