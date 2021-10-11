Aile içi infazın ayrıntıları ortaya çıktı! Emniyetin akılalmaz taktiği 10 senelik vahşeti çözdü

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel ekip kurularak 2010'dan bu güne kadar kaybolan kardeşlerin aileleri başta olmak üzere tanıyor olabilecekleri okul arkadaşlarından eski komşularının olduğu hemen hemen 300 isim mercek altına aldı. Başta anne Fahriye G., olmak üzere o senelerde annenin imam nikahlı eşi olan İbrahim T. ile eşinin oğlu olan Arman T. üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kayıp 2 kardeşin 2010 yılından bu güne kadar HTS kayıtları, banka hesapları, üzerlerine kayıtlı mal varlıkları, araç kiralama, otel, hastane, yurt dışına giriş çıkış kayıtları incelendi. Anne Fahriye G. ve o yıllarda eşi olan İbrahim T.'nin 2009 yıllarında Ankara Ayaş ilçesine Bağlı Orta Bereket Köyü Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri'nden arsa satın aldıkları ve henüz çok geçmeden aldıkları paranın çok daha azına arsaları sattıkları tespit etti.