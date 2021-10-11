11 Ekim 2021, Pazartesi
Aile içi infazın ayrıntıları ortaya çıktı! Emniyetin akılalmaz taktiği 10 senelik vahşeti çözdü
Ankara'da 2011 ve 2013 yıllarında kaybolan 2 kardeşin annesi, üvey babaları ile üvey kardeşleri tarafından öldürüldüğü gün yüzüne çıktı. Zanlıların Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun yaşamına son vererek Ayaş ilçesindeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleri üzerine yapılan kazıda insan kemiği parçaları çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 11.10.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 16:45
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