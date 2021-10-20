Sürüsünü unutan leylek esnafın maskotu oldu

"MEKANIN BİR SEMBOLÜ HALİNE GELDİ"

65 yaşındaki İlter Çöpoğlu, leyleğin bir buçuk aydır burada olduğunu ifade ederek, "Burada barınıyor. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardım ediyoruz. Bir buçuk aydan beri, komşular arkadaşlar burada bakıyoruz. Mekanın bir sembolü haline geldi. Belki müşteride çekeriz diye bakıyoruz. Müşterilerde gelince leyleği çocuk çoluk seviyor. Ona bakmaya gayret edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız onun için. O da buralara alıştı gitmek istemiyor. Her gün burada. 45 gündür burada. Gitmeye niyeti yok. Göç zamanını kaçırdı herhalde. Burada kalacak. Oda artık bir evladımız oldu. Tekirdağlı oldu artık. Bedesten leyleği oldu. Yaşar diyen var ama ismini bedesten koyacağız. Akşam Bedestenin üstünde kalıyor. Orada bir yuva yapmış. Taşıdığını ben gördüm. Çalı çırpı topladı kendine yuva yaptı. Sabah 09.00-09.30 gibi iniyor buraya. Kahvaltısını hazırlıyoruz. Ekstra balık ürünleri, tavuk ürünleri suyunu koyuyoruz. Her şey hazır yani" diye konuştu.