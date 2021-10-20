Helikopter kazasında dikkat çeken rapor! Nedeni belli oldu

İstanbul Bostancı'da iş insanı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Pilot İsmet Özgür'ün "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı ve hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturmaya kaza araştırma ve inceleme raporu ulaştı. Raporda çarpıcı bilgiler yer aldı.

İŞ İNSANI ÜNVER HAYATINI KAYBETTİ

Kaza 6 Eylül 2018 günü 16.50 sıralarında İstanbul Bostancı'da meydana geldi. Ünver Havacılığa ait helikopter denize çakıldı. Helikopterde bulunan iş insanı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet Özgür hastaneye kaldırıldı, Ünver yaşamını yitirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HELİKOPTERDE SORUN YOK

Soruşturma kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından kazaya ilişkin rapor istendi. Kaza araştırma ve inceleme nihai raporu da soruşturma dosyasına girdi. İlk akla gelen helikopterde bir sorun olup olmadığıydı. Raporda bu husus aydınlatıldı. Helikopterin periyodik bakımlarının zamanında yapıldığı, bakım kayıtlarına göre kaza oluşumuna neden olabilecek eksik bakım işleminin bulunmadığı kaydedildi. Her iki motoru da incelenen helikopterin herhangi bir motor arızasının olmadığı kaydedildi.

KAPTAN KOLTUĞUNA OTURMUŞ

Raporda bir dikkat çekici bir husus daha vardı. O da helikopterlerde sağ koltukta kaptanın oturması gerekirken, Halil İbrahim Ünver'in oturduğu ve geçerlilik süresi dolmuş Hususi Pilot Lisans PPL (H) sahibi olduğuydu. Ünver'in emniyet kemerini takmadığı, muhtemelen kumandaların da Ünver'de olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

"İNSAN FAKTÖRÜ KAZA NEDENİ"

Meteorolojik bulguların da değerlendirildiği raporda, herhangi bir yıldırım çarpması meydana gelmediğinin görüldüğü ancak pilot ile yapılan karşılıklı görüşmeye göre görüşün düşük olduğu belirtildi. "İnsan faktörüne bağlı olarak kazanın meydana geldiği, meteorolojik faktörlerin kaza oluşumuna yan faktör olduğu düşünülmektedir" denildi.

"BASKI OLUŞTURMAMALI"

Söz konusu raporda bu tür kazaların yaşanmaması için önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne de tavsiyelerde bulunuldu. Hava aracı sahibinin pilot lisansına sahip olması halinde, uçuşa müdahale etmemesi gerektiği önerilirken, kaptan koltuğuna oturmaması ve sorumlu kaptan üzerinde baskı oluşmaması için gerekli idari tedbirlerle birlikte, pilotlarda farkındalığın artırılması için girişimlerde bulunulması mütalaa edildi.

"KARARI SADECE PİLOTA BIRAKMA"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yani sıra Ünver Hava Yolları A.Ş'ye de tavsiyelerde bulunulan raporda, meteorolojik şartların çok kritik olduğu durumlarda uçuşun yapılıp yapılmama kararının sadece pilota bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Sadece kalkılan bölgenin değil, yol boyu gidilecek bölgelerin meteorolojik durumlarının daha da dikkatli incelenerek risk alınmaması yönünde yöntem geliştirilmesi gerektiğinin altını çizildi.