Leyleklerin göçü 10 gün erken başladı! Uzman isimden kış uyarısı
Sonbahara bir gün kala sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ancak leylekler bu yıl Türkiye'yi 10 gün erken terk etti. Leyleklerin bu yılki göç takvimini analiz eden ve 'Bunu ilk kez gözlemliyoruz' diye yorumlayan akademisyen, "Önümüzdeki kış gerçekten çok çetin geçecek." ifadelerini kullandı.
Orman yangınları ve sellerle kendini hatırlatmaya başlayan iklim krizi, Türkiye olarak içerisinde bulunduğumuz coğrafi kuşağın 'alışkanlıklarını' ve 'zamanlamasını' da değiştiriyor.
Yazların daha uzun ve kurak kışların ise daha kısa ve sert geçeceğine ilişkin birçok akademik çalışma var. Onlardan sonuncusuna ise Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi İklim Bilimci Okan Bozyurt bizzat tanıklık etti.
Posta'nın haberine göre, 16 Ağustos günü Bursa'da, gökyüzünde leylekleri göçederken gördüğünü ve bunu 'korkutucu' bularak araştırdığını belirten İklim Bilimci Okan Bozyurt "İlginç olan leyleklerin göç etmesi değil göç ettikleri tarihti" diye konuştu.
ERKEN GÖÇ NELERİN HABERCİSİ?
Leyleklerin bir hayli erken göç ettiklerini belirten Bozyurt, "Normalde leylekler ülkemizden 26 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında geçerler. Ama bu yıl olması gerekenden ez az 10 gün önce göç ettiler. Bu bize birçok şeyin göstergesi" dedi.
KUZEY YARIM KÜRE İÇİN KÖTÜ HABER
Daha önce bir akademisyen arkadaşı ile birlikte leyleklerin göç yollarını ve göç takvimini çalıştıklarını anlatan Özyurt şunları söyledi:
"Bu erken göç, önümüzdeki kışın kuzey yarım kürede oldukça sert geçeceğinin göstergesidir. Bunu bilimsel bir çalışmama dayanarak söylüyorum. Daha önceden Doçent Doktor Muhammet Bahadır Hoca'yla birlikte çalışma yaptık. Bu çalışmada leyleklerin sonbahar göçleriyle özellikle iklim salonları arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştuk. İstatistiksel analizler yaptık ve sonuçlara ulaştık. Bu sonuçlarda en önemlileri şuydu. Leylekler olması gerekenden daha önce göç ettikleri zaman o sene Kuzey Yarımküre'de kışı oldukça sert geçiyor"
"VERİ TUTULAN TARİHTEN İTİBAREN İLK KEZ"
Leylek göçlerinin takvimi ile ilgili 1979 yılından beri verilerin tutulduğunu belirten Bozyurt, "Hiçbir zaman bu seneki kadar erken göç ettiklerini görmedik. Daha doğrusu tespit etmedik. Bu sene özellikle Kuzey Yarımküre'de özellikle Kuzey ve Orta Avrupa'da çok şiddetli kış koşullarının ben yaşanacağını şimdiden öngörebiliyorum" dedi.
'Kış çok sert geçecek' öngörüsü için sadece leylek göçlerine bakarak yorum yapmanın yeterli olmayacağını belirten Bozyurt şu tespitlerde bulundu:
"Aynı zamanda Kuzey Atlantik Salınımı gibi okyanus atmosfer ilişkisindeki bir takım veriler de bu öngörüyü doğruluyor. Yine güneş aktiviteleri oldukça az seyrediyor. Yani bütün veriler bize bu seneki kışın Kuzey Yarımkürede oldukça sert geçeceği yönünde"
"ÜŞÜMEYE HAZIR OLALIM"
İklim bilimcilerin leylekler başta olmak üzere; kırlangıç, turna, ren geyiği gibi hayvanların göç davranışlarını her yıl dikkatle izlediğini hatırlatan Bozyurt "Ama şunu söyleyebilirim tekrar önümüzdeki kış gerçekten çetin şartlar bizleri bekliyor. Üşümeye hazır olalım" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
- Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
- YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
- 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021...
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...