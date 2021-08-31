Leyleklerin göçü 10 gün erken başladı! Uzman isimden kış uyarısı

"VERİ TUTULAN TARİHTEN İTİBAREN İLK KEZ"

Leylek göçlerinin takvimi ile ilgili 1979 yılından beri verilerin tutulduğunu belirten Bozyurt, "Hiçbir zaman bu seneki kadar erken göç ettiklerini görmedik. Daha doğrusu tespit etmedik. Bu sene özellikle Kuzey Yarımküre'de özellikle Kuzey ve Orta Avrupa'da çok şiddetli kış koşullarının ben yaşanacağını şimdiden öngörebiliyorum" dedi.