Sürüsünü unutan leylek esnafın maskotu oldu

Tekirdağ’da göç yolundaki sürüsünden ayrılan leylek, Süleymanpaşa ilçesindeki Bedesten Esnafına sığınıp, şehir hayatına alıştı. Sürüsünden ayrılarak, şehir hayatına ayak uyduran leylek esnafın maskotu oldu.

Avrupa ile Afrika kıtaları arasında sık sık göç yapan leylekler Marmara'dan geçerken, sürüden ayrılan bir leylek, hemen hemen bir buçuk ay önce Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesindeki Eskicami-Ortacami Mahallesinin Bedesten Sokağa kondu. Bir müddet etrafta gezen leylek, mahalledeki Bedesten Esnafını mesken tuttu. Bedestendeki esnafında ilgilenmesi ile leylek mahallenin sakini haline gelerek, bir daha oradan ayrılmadı.



İSİM VERİP EVLATLARI GİBİ BAKTILAR

'Yaşar' ismi de verilen leylek şehir hayatına alışarak, tam bir Tekirdağlı oldu. Yaşar Leylek, Bedesten Esnafı ile birlikte uyanıyor, esnaf kapıları açana kadar oda dükkanların önünde bekliyor. Bedesten esnafı da Yaşar Leyleğe sahip çıkarak, ona adeta bir evlat gibi bakıyor. Şehir hayatına alışan Yaşar Leylek ise zarar gelmeyeceğini öğrendiği ve sürekli insanların elinden yemek yediği için artık insanlara rahat rahat yanaşabiliyor. Sürüsünden kopup, şehir yaşamına alışan leylek şimdilik Süleymanpaşa ilçesinde yaşamaktan gayet memnun.



"MEKANIN BİR SEMBOLÜ HALİNE GELDİ"

65 yaşındaki İlter Çöpoğlu, leyleğin bir buçuk aydır burada olduğunu ifade ederek, "Burada barınıyor. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardım ediyoruz. Bir buçuk aydan beri, komşular arkadaşlar burada bakıyoruz. Mekanın bir sembolü haline geldi. Belki müşteride çekeriz diye bakıyoruz. Müşterilerde gelince leyleği çocuk çoluk seviyor. Ona bakmaya gayret edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız onun için. O da buralara alıştı gitmek istemiyor. Her gün burada. 45 gündür burada. Gitmeye niyeti yok. Göç zamanını kaçırdı herhalde. Burada kalacak. Oda artık bir evladımız oldu. Tekirdağlı oldu artık. Bedesten leyleği oldu. Yaşar diyen var ama ismini bedesten koyacağız. Akşam Bedestenin üstünde kalıyor. Orada bir yuva yapmış. Taşıdığını ben gördüm. Çalı çırpı topladı kendine yuva yaptı. Sabah 09.00-09.30 gibi iniyor buraya. Kahvaltısını hazırlıyoruz. Ekstra balık ürünleri, tavuk ürünleri suyunu koyuyoruz. Her şey hazır yani" diye konuştu.