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Evinde cesedi bulunan Rıfat’ın boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Evinde cesedi bulunan Rıfat’ın boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı

İzmir Buca’da, 24 yaşındaki Rıfat Dökmeci, evinde karnından vurulmuş halde bulundu. Eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtilen Dökmeci’nin, ilk incelemede intihar ettiği tespit edildi.

Olay, 16 Ekim tarihinde saat 23.30 sularında Yaylacık Mahallesi 191/3 Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katındaki evde yaşandı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Rıfat Dökmeci'den haber alamayan yakınları evine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeri girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat Dökmeci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından karnından tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Dökmeci'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Dökmeci, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatırken, Dökmeci'nin evli olduğu ve olay sırasında eşinin evde olmadığı belirtildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Dökmeci'nin intihar ettiği belirlenirken, eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenildi.

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