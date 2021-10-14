’İntihar etti’ denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı! Sultan’ın katili erkek arkadaşı çıktı





Dava sürecinde yaşadıklarını anlatan Öngüt, "Soruşturma aşamasında 'intihar' dediler. Olayın meydana geldiği temmuz ayından sonra soruşturma savsaklanmış. Sağ olsun cinayet savcısı Haki Çeliker bu dosyanın üzerinde durdu. Sanığı tutuklamaya sevk etti ama tutuklanmadı. Sonraki aşamalarda verdiği ifade ise üç cümleyi geçmedi. Dosyaya baktığınız zaman üzerinde durulmamış. Sanığın elinde barut izi var ama savunmasında 'Kesinlikle kadına dokunmadım' diyor. Ortada somut deliller var ama tutuklanmadı. Böyle şeyler yaşayınca dava süresinde sonucundan tereddüt ettik ama netice olarak adalet yerini buldu. Bu, acılı yüreğimize su serpti. Ben böyle tatsız olay görmedim ve yaşamadım" diye konuştu.