Kalp Yarası’nda Hande’nin intiharı ortalığı karıştırdı

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölümünde, ortalık bir kez daha karışacak. Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande, Ferit ve Ayşe ilişkisini bir kez daha zora sokacak. Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalacak. İşte Kalp Yarası'nın 15. bölümünde yaşanacaklar...