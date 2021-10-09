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Kalp Yarası’nda Hande’nin intiharı ortalığı karıştırdı

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölümünde, ortalık bir kez daha karışacak. Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande, Ferit ve Ayşe ilişkisini bir kez daha zora sokacak. Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalacak. İşte Kalp Yarası'nın 15. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 09.10.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 11:49
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Kalp Yarası’nda Hande’nin intiharı ortalığı karıştırdı

15.Bölüm:

Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır.

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Kalp Yarası’nda Hande’nin intiharı ortalığı karıştırdı

Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

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Kalp Yarası’nda Hande’nin intiharı ortalığı karıştırdı

Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.

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Kalp Yarası’nda Hande’nin intiharı ortalığı karıştırdı

Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

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Kalp Yarası’nda Hande’nin intiharı ortalığı karıştırdı

Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalır.