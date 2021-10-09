İki çocuk annesi 40 metreden atlayarak intihara kalkıştı! Acılar içinde kalınca pişman oldu
Antalya’da bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Seyhan Arslan (46), 40 metre yükseklikteki falezlerden atlayıp, yaşamına son vermek istedi. Suyun içine düşen 2 çocuk annesi, vücudundaki kırık acılarına dayanamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. 1 saat boyunca çevreyi didik didik arayan sağlık ekipleri, yaralı kadının yerini belirlemek ve uyumasını engellemek için bir saat boyunca telefonla konuştu.
Antalya'da bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Seyhan Arslan (46), 40 metre yükseklikteki falezlerden atlayıp, yaşamına son vermek istedi. Suyun içine düşen 2 çocuk annesi, vücudundaki kırık acılarına dayanamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bulunduğu bölgeyi tarif edemeyen Arslan, ekiplerin 2 kilometrelik falez bandında yaptığı çalışma sonunda bir kayanın üzerinde yatarken bulundu. Deniz polisi ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Seyhan Arslan, önce botla çıkartıldığı Yat Limanı'nda ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin genç kadını yerini tarif etmesi ve uyumaması için 1 saatlik çabası herkesin takdirini kazandı.
KARADAN VE DENİZDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayan Seyhan Arslan., falezlerden denize atladığını ancak, yerini bilmediğini söyledi. İhbarın ardından karadan ve denizden kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, Seyhan Arslan'ın bulunduğu noktayı bulmak için uzun süre çaba sarf etti. Seyhan Arslan'ı telefonla arayan ekipler, bulunduğu yerde bilinen bir noktanın olup, olmadığını sordu. Ancak, anne Arslan, tarif edememesi üzerine Yaklaşık 2 kilometrelik falez bandında yapılan aramalar sonucunda falezlerde bir kayanın kovuğunda yatarken bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Falez kayalıkları üzerinde yapılan ilk müdahaleni ardından sedyeye konulan Seyhan Arslan deniz polisi ve sağlık ekipleri tarafından kaşık sedyeye alındıktan sonra bota alındı. Buradan Kaleiçi Yat Limanı'na çıkartılan Seyhan Arslan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Seyhan Arslan'ın eşinden uzun süre önce ayrıldığı ve iki çocuk annesi olduğu belirtildi.
İKİNCİ DÜŞME VAKASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ
Bütün bu olaylar yaşanırken kurtarma anını seyretmek için falez kayalıklarının üzerine çıkan çocuklu bir anne yetkililerin uyarısı sonucu geriye çekilmesi sağlandı. Böylece ikinci bir vakanın yaşanmasının önüne geçildi.
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