Meteoroloji’den üst üste sağanak yağış uyarısı! Gün ve saat verildi! İstanbul Ankara İzmir’de hava durumu

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.