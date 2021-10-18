Meteoroloji'den üst üste sağanak yağış uyarısı! Gün ve saat verildi! İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde önümüzdeki iki gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, sıcaklıkların hafta sonuna doğru yükseleceği ifade edildi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? işte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde salı ve çarşamba günleri yoğun sağanak yağış beklendiği açıklanırken, sonraki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceği ifade edildi.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
DOĞU İLLERİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerine kadar Van çevreleri devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Van merkez ilçeleri ile Özalp, Saray, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar ile Bitlis ve Muş'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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