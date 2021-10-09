Ceren Ünal’ın ölüm nedeni intihar mı cinayet mi? Babasından şok iddialar! Banyoda korkunç halde bulunmuştu

"SIRTINDA VE YÜZÜNDE MORLUKLAR VARDI"

Olayla ilgili soruşturma devam ederken baba Emrullah Ünal, kızının cinayete kurban gitmiş olabileceğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sabah'ın haberine göre olayın ardından kızını teşhis etmek için hastaneye gittiğinde kızının sırtında ve göz altında yara ve morartıları fark ettiğini söyleyen acılı baba Ünal, "Kızımın intihar etmesi için hiç bir sebep yoktu. Kızımı bulduklarında dizleri yere temas ediyormuş. Kızımı gördüm, göz altında bir yara izi, sırtında ise morluklar vardı."