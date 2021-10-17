Azmi hayatını değiştirdi! Tarım işçisiydi şimdi hem avukat hem doktor

"HİÇBİR ZAMAN YILMADIM VE BAŞARDIM"

Hem doktor, hem avukat olan 39 yaşındaki Eyüp Tarımak şu anda Gaziantep'te özel bir hastanede pratisyen hekimlik yapıyor. Evli ve 2 çocuk sahibi doktor Eyüp Tarımak, "Konya'da şeker pancarı çapası, Adana, Urfa ve Hatay'da pamuk toplama, Samsun'da fındık işçiliğinden mercimek toplamaya kadar her yerde çalıştım.

Hiçbir zaman yılmadım ve başardım. İmkansız diye bir şey yok" dedi. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde doğan ve zor koşullar altında yaşam sürdüren Eyüp Tarımak küçük yaştan itibaren yıllarca ailesiyle birlikte tarım işçiliği yaptı. Konya'da şeker pancarı çapaladı, Adana ve Hatay'da pamuk topladı, Samsun'da fındık işçiliği yaptı.