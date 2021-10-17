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Azmi hayatını değiştirdi! Tarım işçisiydi şimdi hem avukat hem doktor

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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Azmi hayatını değiştirdi! Tarım işçisiydi şimdi hem avukat hem doktor

Şanlıurfalı Eyüp Tarımak, zor koşullar altında büyüdü. Tarlalarda çalıştı ancak okuluna sürekli gitti. 11 senedir doktorluk yapan Tarımak, bu sene de hukuk diplomasını aldı. Avukatlık stajını bekleyen Tarımak, “İmkânsız diye bir şey yok.” sözleriyle gençlere örnek oldu.

Şanlıurfa Eyyübiye'de dünyaya gelen zor koşullarda senelerce mevsimlik işçilik yapan Eyüp Tarımak gayret gösterdi ve başardı. Önce Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini ardından Beykent Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirerek takdire şayan bir başarıya imza attı.

"HİÇBİR ZAMAN YILMADIM VE BAŞARDIM"

Hem doktor, hem avukat olan 39 yaşındaki Eyüp Tarımak şu anda Gaziantep'te özel bir hastanede pratisyen hekimlik yapıyor. Evli ve 2 çocuk sahibi doktor Eyüp Tarımak, "Konya'da şeker pancarı çapası, Adana, Urfa ve Hatay'da pamuk toplama, Samsun'da fındık işçiliğinden mercimek toplamaya kadar her yerde çalıştım.

Hiçbir zaman yılmadım ve başardım. İmkansız diye bir şey yok" dedi. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde doğan ve zor koşullar altında yaşam sürdüren Eyüp Tarımak küçük yaştan itibaren yıllarca ailesiyle birlikte tarım işçiliği yaptı. Konya'da şeker pancarı çapaladı, Adana ve Hatay'da pamuk topladı, Samsun'da fındık işçiliği yaptı.

ZORLUKLAR YILDIRMADI

Tüm zor şartlara rağmen derslerine çalıştı ve iki üniversite bitirmeyi başardı. Girdiği üniversite sınavında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Eyüp Tarımak 2010 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu. Azmi ve başarısıyla örnek olan Eyüp Tarımak bu yıl da Beykent Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirerek avukat oldu.

"ANNEM VE BABAMIN DESTEĞİ SAYESİNDE BU YERLERE GELEBİLDİM"

Şu anda Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan Dr.Eyüp Tarımak, 8 kardeş olduklarını ve zor şartlar altında da olsa okuyup, başarılı olduğunu anlattı. 39 yaşındaki doktor Tarımak, "8 kardeşiz, zor şartlar altında babam bizi okuttu. Mevsimlik işçi olarak yıllarca farklı şehirlerde tarlalarda çalıştım. Yapmadığım iş kalmadı.

Zor şartlarda yaşam mücadelesi verdik. Ama annem ve babamın desteği sayesinde bu yerlere gelebildim. Annemin fedakarlığı çok fazla oldu. Benim en büyük şansım zorluğa rağmen okulların açıldığı gün beni tarladan okula göndermekte bir an olsun bile tereddüt etmeyen anne ve babaya sahip olmaktır. Annem ve babam bu konuda inanılmaz azim ve gayret gösterdiler" dedi.

"YETER Kİ İSTEYİN"

Bugünlerde avukatlık stajına başlayacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen evli ve 2 çocuk babası Tarımak, "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini 2010'da, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesini ise bu yıl bitirdim. Tıp fakültesinde okurken bile aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yazları tarlalarda çalıştım. Bir kardeşim daha doktor oldu, ailede dört üniversite mezunu var. Bir kardeşim de üniversitede okuyor. En küçük kardeşimiz üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Tarım işçisi gençlere tavsiyem hiç bir zaman eğitimlerini aksatmasınlar. İmkansız diye bir şey yok. Yeter ki isteyin" dedi.

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