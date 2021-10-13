Tutkusu gelir kaynağı oldu! Restore edip setlerin talebini karşılıyor

Klasik otomobillerin milli servet olduğuna işaret eden Yapru, şunları kaydetti:

"Sonuçta bu otomobiller ülkemize gelmiş ve artık bizdeler. Bunları yok edip ortadan kaldırmak yerine bir nevi yaşatıyoruz. Bu arabaların üstünde birçok insanın hatırası var. Bu otomobiller neler yaşamış, neler görmüş, hepsinin ayrı bir hikayesi var. Alın teri dökerek, sevdiğimiz için bu otomobilleri ayakta tutuyoruz. Bu arabaları trafikte gördüğüm zaman ayrı bir mutlu oluyorum, keşke hep bu arabalardan olsa, herkes bu arabalara binse. Hayatım boyunca direksiyona geçtiğim andan itibaren hep klasik Amerikan otomobili kullandım. Şahsıma ait 4 silindirli, modeli yüksek bir arabam olmadı. Hiç 80 model bir arabaya da binmedim, hep 1980 model otomobillerin alt modellerine bindim. Bu sebeple klasik otomobilleri trafikte görünce çok mutlu oluyorum."