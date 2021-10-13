Tutkusu gelir kaynağı oldu! Restore edip setlerin talebini karşılıyor
Adana'da yaşamını sürdüren Murat Yapru, hurdadan aldığı klasik otomobilleri, aylarca devam eden restorasyon çalışmasından sonra eski orijinal görünümlerine kavuşturuyor. Yapru, eski araba sevdalılarının, dizi ve film setlerinin klasik araba talebini karşılıyor.
Çocukluk zamanlarında, babasından klasik araç tamirini öğrenen 37 yaşındaki Yapru, hobi ve tutku olarak başladığı bu işi son 10 senedir profesyonel şekilde yürütüyor.
Yapru, evinin sokağında babasının yanında başladığı klasik araç tamiri ve restorasyonunda kendisini geliştirerek, eski araba tutkunları ile dizi ve film setlerinin klasik otomobil talebini karşılıyor.
AYLAR BAZEN YILLAR SÜREN ÇALIŞMA
Adana'nın İncirlik Mahallesi'nde kurduğu garajda klasik otomobilleri yeniden kullanıma kazandırmak için çoğu zaman aylarca hatta yıllarca emek harcayan Yapru, araçların orijinal parçalarını bulmak için şehir şehir geziyor, bulunmayan parçaları ise yurt dışından getirtiyor.
8-9 YAŞINDAYKEN ÖĞRENDİ
Klasik otomobil ustası Murat Yapru, araç onarım ve restore işini 8-9 yaşlarından itibaren tamirciliği hobi olarak yapan babasının yanında öğrendiğini söyledi.
"TUTKUM ÇOK AĞIR BASTI"
Bir ara fabrikada çalıştığını, 10 yıl önce ise işi bırakarak klasik otomobil restorasyonu için bir garaj kurduğunu anlatan Yapru, "Klasik otomobil tutkum çok ağır bastı, bir tamirhanem yoktu ve küçük yaşlarda kendi otomobilimi sokakta tamir etmeye başladım. Bu işten aşırı keyif alıyordum ve bu işi yapmaya karar verdim." dedi.
TALEPLERE YETİŞEMİYOR
Yapru, taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirterek, "Yine sokakta kendi aldığım otomobilleri onararak satmaya başladım. Daha sonra Adana'da dizi ve film setleri benden otomobil talep etmeye başladı. Artık hobi olmaktan çıktı ve gelir kaynağım oldu. Bir garaj açmak zorunda kaldım ve artık profesyonel bir ekiple klasik otomobil restore etmeye başladık." diye konuştu
Klasik otomobillerin milli servet olduğuna işaret eden Yapru, şunları kaydetti:
"Sonuçta bu otomobiller ülkemize gelmiş ve artık bizdeler. Bunları yok edip ortadan kaldırmak yerine bir nevi yaşatıyoruz. Bu arabaların üstünde birçok insanın hatırası var. Bu otomobiller neler yaşamış, neler görmüş, hepsinin ayrı bir hikayesi var. Alın teri dökerek, sevdiğimiz için bu otomobilleri ayakta tutuyoruz. Bu arabaları trafikte gördüğüm zaman ayrı bir mutlu oluyorum, keşke hep bu arabalardan olsa, herkes bu arabalara binse. Hayatım boyunca direksiyona geçtiğim andan itibaren hep klasik Amerikan otomobili kullandım. Şahsıma ait 4 silindirli, modeli yüksek bir arabam olmadı. Hiç 80 model bir arabaya da binmedim, hep 1980 model otomobillerin alt modellerine bindim. Bu sebeple klasik otomobilleri trafikte görünce çok mutlu oluyorum."
"ARABAMA GÜL ALMIŞLIĞIM ÇOK OLUR"
Klasik otomobillerin anlam taşıyan araçlar olduğunu vurgulayan Murat Yapru, "Bu otomobillerin bir ruhu var. Ayrı bir ilgi göstermek gerekiyor. Klasik bir otomobili çalıştırdığım zaman kalbim ayrı bir atıyor, kanım hızlanıyor. Birçok klasik otomobil tutkunu bu arabalarla konuşur, dertleşir, ben de öyleyim. Kendi şahsi arabama gül almışlığım çok olur. Benim klasik arabamın göğsünde hep bir gül bulunurdu. Klasik otomobil tutkusu çok başka bir şey. Ailenizden biri oluyor, çıkıp gezersiniz, yolda dertleşirsiniz otomobilinizle. Bu biraz da bu otomobillere bindiğiniz zaman anlayacağınız türden bir durum." ifadelerini kullandı.
Yapru, usta bulmakta güçlük çektiğini, kaporta, boya ve mekanik atölyelerinde çalışacak işçi bulamadığını sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavları online mı, yüz yüze mi?
- ÖSYM takvimi: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak?
- İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçnda yapılacak?
- VW Caddy detayı! Yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? 2021 Ford Tourneo Connect özellikleri neler?
- Magnum çekilişi canlı izleme yolları: 2021 Magnum Porsche çekilişi nereden yayınlanacak? Youtube ve TV'de olacak mı?
- Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta? 13 Ekim Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak?
- Şampiyonluk adayları arasındaydı! 12 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Burcu elendi mi?
- Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Dengeleri değiştirecek, gözlere yaş düşecek! Hayalet edasıyla etrafta dolaştı!
- Enginar ne zaman çıkar, ekilir? Enginar hangi mevsimde yetişir?
- Araba alacaklara müjde! Fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Volkswagen, Citroen, Peugeot ihale yoluyla...
- pa.edu.tr: POMEM sonuçları açıklandı mı? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?